Espana agencias

Feijóo anuncia que el PPE celebrará mañana una cumbre para "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la celebración de una cumbre convocada por el Partido Popular Europeo (PPE) que tendrá lugar mañana martes, 19 de agosto, por videoconferencia y con el objetivo de "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania".

"Mañana celebraremos una Cumbre convocada por el Partido Popular Europeo para analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania. Se está definiendo el futuro de Europa", ha trasladado este lunes el líder de la oposición a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de la cita de hoy en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y en la que media docena de líderes europeos han acompañado a este último, en un encuentro clave para el devenir de la guerra en Ucrania.

En una entrevista concedida a Europa Press el pasado sábado, Feijóo defendió que se cuente con Ucrania en el camino hacia la paz ante la reunión que mantuvieron el día anterior en Alaska Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al tiempo que criticó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haber sido "excluido" de reuniones previas para tratar este asunto que han mantenido líderes de las grandes potencias europeas.

"Ha habido dos reuniones entre los Estados Unidos y los países europeos para posicionarnos ante la invasión rusa de Ucrania. A España se le ha excluido de esos contactos. No es que ya sea la acreditación de una política internacional irrelevante, es que es la constatación de que los aliados no se fían de nosotros", declaró.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno recuerda, tras la imputación de Begoña Gómez, que el TS negó malversación en la contratación de su asesora

El Gobierno recuerda, tras la

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Vox celebra la nueva imputación

Dieciocho efectivos trabajan toda la madrugada en el incendio de Colmenar Viejo (Madrid)

Varias viviendas y zonas dispersas han sido evacuadas como medida preventiva en Colmenar Viejo tras el avance de un incendio forestal, cuyo comportamiento preocupa a las autoridades pese a la reducción de las llamas durante la noche

Infobae

Davidovich: "Algo tiene que cambiar"

Las duras críticas de Alejandro Davidovich tras la final en Cincinnati reavivan el debate sobre el calor extremo, el cansancio físico de los tenistas y la falta de infraestructuras adecuadas en los torneos más importantes del circuito profesional

Infobae

El partido venezolano MAS dice que imposición del Estado "imposibilita" mejoras salariales

Expertos y líderes opositores afirman que el control estatal sobre la contratación frena la posibilidad de ajustes significativos en la remuneración básica, agravando el deterioro del poder adquisitivo y profundizando la crisis para millones de familias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: esta es la

Lotería 6/49: esta es la jugada ganadora y el resultado del sorteo del lunes 18 de agosto

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del lunes 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Conoce los resultados ganadores del sorteo 4 de Triplex de la Once de este lunes 18 de agosto

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

DEPORTES

Las palabras de Sinner tras

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner