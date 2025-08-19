Espana agencias

Abascal habla de "terrorismo climático" y dice sentir "rabia" ante el "sistema corrupto" de gobiernos de PSOE y PP

El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera que la crisis de los incendios forestales se debe a lo que llama "terrorismo climático" y dice sentir "rabia" ante las respuestas que ofrecen el PSOE y el PP: "Está ardiendo todo menos lo único que tiene arder: un sistema corrupto diseñado contra el pueblo español", ha escrito en la red social X.

Su mensaje, recogido por Europa Press, se acompaña de un vídeo en el que Abascal dice sentir "impotencia" y "rabia" viendo que España arde sin que los gobiernos del PP y del PSOE hagan nada por evitarlo.

"Siempre es lo mismo, da igual que sea un volcán, una pandemia, una invasión migratoria, una riada, un apagón o ahora los incendios --sostiene--. Los españoles siempre indefensos ante el terrorismo climático, los españoles siempre sin medios y los gobiernos siempre con ideologías de por medio".

Según explica, no hay Estado ni comunidades autónomas cuando más se necesitan y todo ello porque, a su juicio, "el Estado ha sido colapsado y ocupado por una mafia corrupta al servicio de Pedro Sánchez y por unos terroristas climáticos que lo administran con el apoyo de la inmensa mayoría de los medios".

El líder de Vox llama a "recuperar el sentido común" y los servicios públicos, y para eso cree que "hay que echar a la mafia y a la estafa de unos y de otros".

