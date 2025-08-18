Temas del día de EFE Economía del lunes, 18 de agosto de 2025

ESPAÑA COMERCIO

Madrid - El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publica la balanza comercial hasta el mes de junio, después de registrar un déficit comercial de 21.524,8 millones de euros en los cinco primeros meses del año, un 42,4 % más que en el mismo periodo del año pasado.

ESTAFAS TELEFÓNICAS

Madrid - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presenta el último balance del plan contra las estafas telefónicas y por SMS, cuyas primeras medidas entraron en vigor en marzo.

TURISMO EMPLEO

Madrid - Turespaña publica la nota de afiliación a la Seguridad Social en la rama turística de julio, después de un mes de junio en el que se registraron casi tres millones de ocupados en el sector y en el que la afiliación creció un 1,9 % respecto al año pasado.

UE COMERCIO

Bruselas - Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la UE con el resto del mundo en el mes de junio, casi tres meses después de que EE.UU. empezase a aplicar algunos aranceles a las importaciones europeas sin haber logrado reducir hasta el momento el superávit que el bloque tiene con Washington.

VINO RIOJA

Aldeanueva de Ebro (La Rioja) - La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja afronta una de las cosechas más cortas de su historia, en especial en la uva tinta, debido al severo ataque de mildiu (hongo), los problemas de la fertilidad en la planta y los pedriscos, pero con expectativas de calidad por el buen estado sanitario que presenta actualmente el viñedo.

(Texto)(Foto)(Audio)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

09:00h.- Madrid.- PRODUCCIÓN SERVICIOS.- El INE publica el Índice de Producción del Sector Servicios de junio de 2025.

09:00h.- Madrid.- EMPRESAS FACTURACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) difunde el Índice de la Cifra de Negocios Empresarial correspondiente a junio.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública a junio de 2025.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COMERCIO.- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publica la balanza comercial hasta el mes de junio de 2025.

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica la nota de afiliación a la Seguridad Social en la rama turística de julio.

11:00h.- Madrid.- El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, presenta el último balance del plan contra las estafas telefónicas. Sede del ministerio. C/ de Mármol, 2.

Internacional

Bruselas.- UE COMERCIO.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica los datos de comercio internacional de bienes de la UE del mes de junio.

Berlín.- ALEMANIA CONSTRUCCIÓN.- La Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) publica sus datos relativos a las licitaciones de obras en el país durante la primera mitad del año.

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga la variación en junio del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este lunes una nueva licitación de deuda en el mercado doméstico, operación con la que busca absorber la liquidez de pesos argentinos y así intentar desactivar presiones sobre el tipo de cambio. (Texto)

