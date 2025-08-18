Rueda insiste en pedir más medios "de inmediato" al Gobierno: "Deberían estar aquí ya"

Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha vuelto a pedir al Gobierno central que envíe a Galicia "de inmediato" más medios para combatir los incendios forestales porque la comunidad necesita maquinaria pesada, medios aéreos y militares, y "deberían estar aquí ya", ha apostillado.

Tras una reunión para analizar la situación de los incendios forestales y avanzar en las ayudas a poner en marcha, Rueda ha señalado que el Gobierno ya conoce las necesidades de la comunidad autónoma, que sigue necesitando más maquinaria pesada, especialmente buldócers, así como profesionales que las guíen, y medios aéreos.

También ha reclamado que lleguen los medios correspondientes al mecanismo de solidaridad europea ya que, de esta partida de ayuda, a Galicia solo llegaron dos hidroaviones que únicamente operaron en la comunidad “durante 24 horas en total”.

Así, aunque ha agradecido la presencia de los medios que están actualmente en el territorio como los más de mil efectivos de extinción, los 30 medios aéreos que hoy pudieron volar desde primera hora de la mañana o trabajadores de servicios del Estado, protección civil o sanitarios, ha reiterado que los medios actuales “no son suficientes”.

Por ello ha vuelto a demandar que la nueva ayuda llegue “de inmediato” porque Galicia la necesita “para ayer” y no “dentro de tres o cuatros días”.

“La situación complicada es ahora y los medios no pueden seguir llegando a cuentagotas”, ha sentenciado el presidente de la Xunta que insistió en que “nadie entendería” que el Gobierno dispusiese de medios “sin movilizar”.

Con todo, el presidente de la Xunta considera que no es procedente solicitar la declaración de un nivel 3 de emergencia porque no tendría repercusiones positivas ya que no supondría, a su entender, la llegada de más medios a la Comunidad.

Por tanto, esta petición “no es necesaria” aunque ha subrayado que si el hecho de pedir el aumento del nivel de emergencia supusiese la llegada de más medios de ayuda para las tareas de extinción, así lo haría y no tendría "ninguna duda”.

Pero no cree que esto sea así dado que “sería incomprensible que se estuvieran reservando medios a espera de que hubiera un nivel 3”.

Rueda ha hecho un repaso por la situación en Galicia, donde nueve incendios forestales siguen activos este lunes, todos en la provincia de Ourense, tras arrasar 62.000 hectáreas de terreno.

Así las cosas, ha confiado en que la situación mejore porque las previsiones meteorológicas dan "un pequeño respiro” de forma que la posible bajada de temperaturas puede ayudar a evitar que por la noche los incendios se reaviven, como había pasado en las últimas jornadas debido a las “altísimas temperaturas”, también por la noche, en la provincia de Ourense.

El jefe del Ejecutivo gallego, que esta tarde volverá al centro Centro de Coordinación Operativo Contraincendios en Ourense, ha remarcado que espera que el “alivio térmico” ayude al control de los fuegos y permita “ver un poco de luz al final del túnel” tras días muy complejos. EFE

