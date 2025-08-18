Espana agencias

Rueda insiste en pedir más medios "de inmediato" al Gobierno: "Deberían estar aquí ya"

El mandatario gallego subraya la gravedad del escenario en Ourense y urge refuerzos militares, maquinaria y aeronaves, mientras advierte que los apoyos actuales no bastan frente a los incendios que arrasaron miles de hectáreas en la región

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha vuelto a pedir al Gobierno central que envíe a Galicia "de inmediato" más medios para combatir los incendios forestales porque la comunidad necesita maquinaria pesada, medios aéreos y militares, y "deberían estar aquí ya", ha apostillado.

Tras una reunión para analizar la situación de los incendios forestales y avanzar en las ayudas a poner en marcha, Rueda ha señalado que el Gobierno ya conoce las necesidades de la comunidad autónoma, que sigue necesitando más maquinaria pesada, especialmente buldócers, así como profesionales que las guíen, y medios aéreos.

También ha reclamado que lleguen los medios correspondientes al mecanismo de solidaridad europea ya que, de esta partida de ayuda, a Galicia solo llegaron dos hidroaviones que únicamente operaron en la comunidad “durante 24 horas en total”.

Así, aunque ha agradecido la presencia de los medios que están actualmente en el territorio como los más de mil efectivos de extinción, los 30 medios aéreos que hoy pudieron volar desde primera hora de la mañana o trabajadores de servicios del Estado, protección civil o sanitarios, ha reiterado que los medios actuales “no son suficientes”.

Por ello ha vuelto a demandar que la nueva ayuda llegue “de inmediato” porque Galicia la necesita “para ayer” y no “dentro de tres o cuatros días”.

“La situación complicada es ahora y los medios no pueden seguir llegando a cuentagotas”, ha sentenciado el presidente de la Xunta que insistió en que “nadie entendería” que el Gobierno dispusiese de medios “sin movilizar”.

Con todo, el presidente de la Xunta considera que no es procedente solicitar la declaración de un nivel 3 de emergencia porque no tendría repercusiones positivas ya que no supondría, a su entender, la llegada de más medios a la Comunidad.

Por tanto, esta petición “no es necesaria” aunque ha subrayado que si el hecho de pedir el aumento del nivel de emergencia supusiese la llegada de más medios de ayuda para las tareas de extinción, así lo haría y no tendría "ninguna duda”.

Pero no cree que esto sea así dado que “sería incomprensible que se estuvieran reservando medios a espera de que hubiera un nivel 3”.

Rueda ha hecho un repaso por la situación en Galicia, donde nueve incendios forestales siguen activos este lunes, todos en la provincia de Ourense, tras arrasar 62.000 hectáreas de terreno.

Así las cosas, ha confiado en que la situación mejore porque las previsiones meteorológicas dan "un pequeño respiro” de forma que la posible bajada de temperaturas puede ayudar a evitar que por la noche los incendios se reaviven, como había pasado en las últimas jornadas debido a las “altísimas temperaturas”, también por la noche, en la provincia de Ourense.

El jefe del Ejecutivo gallego, que esta tarde volverá al centro Centro de Coordinación Operativo Contraincendios en Ourense, ha remarcado que espera que el “alivio térmico” ayude al control de los fuegos y permita “ver un poco de luz al final del túnel” tras días muy complejos. EFE

1011388

(foto)

Temas Relacionados

Incendios forestalesGaliciaAlfonso RuedaGobierno centralOurenseSantiago de CompostelaEmergenciasMaquinaria pesadaProtección civilMecanismo de solidaridad europeaEFE

Últimas Noticias

El PP no espera "nada" de la reunión entre Sánchez y Clavijo y reclama información sobre el traslado de menores

El PP no espera "nada"

Gemma Triay inaugura las nuevas pistas de pádel 'indoor' de la Rafa Nadal Academy

Infobae

Rubén Burgos: “Podemos ser un equipo todavía más sólido en defensa”

Infobae

La selección española jugará ante Argentina y Portugal en Toledo, Villalba y As Pontes

Infobae

Xabi Alonso en contra del partido en Miami: "Si se cambian normas debe ser por unanimidad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este martes

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 18 agosto

Las empresas que no permitan la ‘pausa para el café’ se enfrentan a multas de hasta 7.500 euros: es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores

Un inventor con 150 patentes internacionales se jubila en situación de precariedad por una mala última decisión: “Me quedan 900 euros para vivir”

Un arrendador tendrá que pagar 12.000 euros a un inquilino y se juega una multa de 15.000 por cobrarle más de lo debido: “No sabía las consecuencias”

DEPORTES

Alcaraz, preparado para una nueva

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami