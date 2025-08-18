Espana agencias

PSOE balear defiende al delegado del Gobierno y critica al PP por "deslealtad institucional" ante la crisis migratoria

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSIB-PSOE ha salido en defensa del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y ha acusado al PP, que la semana pasada exigió su dimisión por "incentivar" la llegada de pateras a las costas del archipiélago, de "deslealtad institucional".

Así se ha expresado el secretario de Organización y Acción Electoral de los socialistas, Cosme Bonet, quien ha recriminado que "cada vez que el Gobierno de España ha buscado la colaboración de las comunidades autónomas para hacer frente al drama migratorio, el Govern se ha puesto de costado, se ha negado a colaborar y ha roto cualquier vía de lealtad institucional".

Fue el pasado jueves cuando el diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo 'popular' en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, acusó a Rodríguez "incentivar" la llegada de pateras con migrantes a Baleares con unas declaraciones que consideró un "efecto llamada" y pidió su dimisión o cese.

"Pedir dimisiones no es ninguna solución, es solo buscar confrontación, y eso no interesa a la ciudadanía de Baleares", ha sostenido Bonet. "Si el PP realmente buscara soluciones se sentaría con el Gobierno a trabajar conjuntamente sobre la política migratoria, combatiría los discursos de odio y potenciaría los servicios públicos que tienen que hacer frente a esta situación, porque la falta de respuesta del Consell de Mallorca es clamorosa", ha añadido.

El secretario de Organización del PSIB ha lamentado que mientras el Govern está "absolutamente desaparecido" salgan distintos cargos 'populares' "a repetir consignas con la idea de que la polémica con el Gobierno central permita tapar la ineptitud y la falta de respuesta de los gobiernos autonómicos liderados por el PP".

"La primera comunidad autónoma interesada en que el Estado colabore en la acogida de personas migrantes, especialmente de los menores, es Baleares, porque es incoherente que el PP reclame soluciones cuando se niegan a aplicar políticas en el ámbito estatal que las Islas podrían acabar necesitando", ha subrayado.

Con todo ello, ha sostenido, el Govern de Prohens "demuestra que está más por repetir consignas que le ordena la dirección de su partido que por mirar por los intereses de la ciudadanía de Baleares".

EL PAPEL DEL CONSELL DE MALLORCA

Por otra parte, el grupo socialista en el Consell de Mallorca ha hecho referencia a las declaraciones de la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García, quien ha advertido que de continuar con la llegada de menores migrantes a la isla --son ya 36 en lo que va de agosto-- tendrán que limitarse a dar un servicio "básicamente asistencial".

A su parecer, es "imperdonable" que tras dos años de legislatura el equipo de gobierno de la institución insular "continúe improvisando ante una realidad que era perfectamente previsible: la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados".

"Todo el mundo sabía que la presión migratoria aumentaría y que era necesario planificar con tiempo y recursos un sistema de protección preparado para garantizar una atención de calidad. No hacerlo es una irresponsabilidad que ahora se traduce en saturación y en declaraciones alarmantes que ponen en riesgo el derecho de los niños a ser atendidos con dignidad", han sostenido los socialistas.

El equipo de gobierno insular, integrado por el PP y Vox, "prometió soluciones y lo que está haciendo es trasladar culpas, pedir más fronteras y recurrir a discursos simplistas", han lamentado.

"Lo que hace falta es responsabilidad institucional, reforzar la red de protección, aumentar recursos humanos y materiales y trabajar de manera coordinada. Los niños deben estar en el centro de las políticas públicas, no pueden ser víctimas de una política improvisada y sin rumbo", han sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez visitará mañana Extremadura "para conocer sobre el terreno" la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres)

Sánchez visitará mañana Extremadura "para

Afectadas gravemente areas protegidas de Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura

Especies únicas y hábitats críticos corren peligro por los incendios que avanzan sin control, según advierte SEO/BirdLife, que demanda medidas estatales urgentes para proteger la biodiversidad ante el daño ambiental de magnitud histórica

Infobae

Dieciocho carreteras cortadas por los incendios, nueve de ellas en Castilla y León

Según la Dirección General de Tráfico, varias vías secundarias permanecen intransitables en seis provincias por el avance del fuego, afectando a la movilidad y obligando a los servicios de emergencia a desplegar importantes dispositivos de control y asistencia

Infobae

Trabajadores de Alstom protestan por la elección de la española CAF para renovar la flota

Infobae

En libertad el vecino de Petín (Ourense) detenido por prender un cortafuegos

El hombre de 61 años arrestado por intentar frenar el avance de las llamas en Petín recibió el apoyo multitudinario de sus vecinos tras salir del juzgado, mientras las autoridades aún no aclaran su situación judicial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Las diferencias entre cobrar 12

Las diferencias entre cobrar 12 y 14 pagas, según un experto en fiscalidad: “Es algo con lo que mis padres siempre han estado obsesionados”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 18 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 agosto

“Un sueldo no compensa las noches sin dormir”: un abogado laboralista explica los casos en los que debes dimitir

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 18 agosto

DEPORTES

El FC Barcelona no es

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”