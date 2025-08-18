Preparan la evacuación por incendio de 12 pueblos del Lago de Sanabria, con 8.000 vecinos

Zamora, 18 ago (EFE).- La docena de localidades del entorno del Lago de Sanabria, en la provincia de Zamora, se preparan para una posible evacuación por el incendio de Porto, que afectará a unos ocho mil vecinos de la zona y de la que se les ha informado a través del sistema de comunicaciones masivas por telefonía móvil ante emergencias Es-Alert.

Los preparativos del desalojo de los pueblos de la zona y el confinamiento en los domicilios hasta que éste se produzca por el avance de las llamas por la sierra en dirección al cañón del río Tera coincide este lunes por la mañana con el realojo de los cerca de 1.350 vecinos y veraneantes de Porto que llevaban fuera de sus casas desde el pasado jueves por ese incendio forestal.

El desalojo ha comenzado por el cámping que existe en funcionamiento en el entorno del Lago de Sanabria, en el que había una cuarentena de personas que ya han tenido que irse del lugar.

Las localidades a las que se ha pedido que se preparen ante una previsible evacuación son Galende, San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Murias, San Ciprián de Sanabria, Coso, Cerdillo, Trefacio, Pedrazales, Quintana de Sanabria, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo.

La carretera ZA-103 que da acceso al Lago de Sanabria permanece cortada desde el acceso a la Casa del Parque del Lago de Sanabria, en Rabanillo.

La falta de accesos alternativos al Lago de Sanabria ha llevado al corte al tráfico de esa carretera y a tener todo preparado para una posible evacuación, motivada por la situación complicada del incendio de Porto, agravada por el viento. EFE

