Norchad Omier y Jared Ruiz lideran la lista de jugadores de Nicaragua para la AmeriCup

San José, 18 ago (EFE).- El ala pívot Norchad Omier, que se probó con los Cleveland Cavaliers de la NBA Summer League, y el escolta puertorriqueño nacionalizado nicaragüense Jared Ruiz destacan entre los convocados de Nicaragua para la AmeriCup, que comienza el 22 de agosto en el polideportivo Alexis Argüello de Managua.

El entrenador nicaragüense, el puertorriqueño David Rosario, divulgó este lunes la lista de 12 jugadores entre los que aparecen también el nicaragüense-estadounidense Josmel Martínez y las jóvenes promesas Kaleb Myers y David Watson.

Completan la lista Bartel López, Francisco Garth, Ponce Ferguson, Jensen Campbell, Joos West, Andy Pérez y Ded Downs.

Nicaragua, que tiene cupo asegurado por ser anfitrión, tendrá en Norchar Omier a su principal figura.

El ala pivote recién culminó su etapa como jugador en la NCAA, y aunque no fue elegido en el último Draft de la NBA, en la Summer League de Las Vegas promedió 9,2 puntos y 8,4 rebotes con Cavaliers de Cleveland.

Otra de las figuras de los pinoleros es Jared Ruiz, quien juega en la posición de escolta o guardia tirador del Real de Estelí y que se ha convertido en la principal arma ofensiva de la selección de Nicaragua.

El quinteto dueño de casa es el de menos experiencia entre los 12 participantes en el torneo.

Nicaragua, que debutará en la AmeriCup, ocupa el puesto número 80 en la clasificación mundial de FIBA y el número 17 en América.

En las eliminatorias al AmeriCup se fue sin triunfos en seis presentaciones ante rivales como Canadá, República Dominicana y México, pero tenía su cupo asegurado por su condición de anfitrión.

Nicaragua integra el Grupo C junto a Argentina, Colombia y República Dominicana. Los argentinos y los dominicanos parten como favoritos para quedarse con los puestos 1 y 2.

Así que tratarán de sorprender a Colombia para aspirar al tercer lugar y ver si tienen posibilidades de avanzar a Cuartos de Final como uno de los dos mejores terceros.

La AmeriCup se disputará en Managua, Nicaragua, entre el 22 y el 31 de agosto y contará con la participación de doce selecciones que estarán divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

En el Grupo A han sido emparejados Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas. En el B, Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico. Y en el C, Argentina, República Dominicana, Colombia y Nicaragua.

Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final de un certamen que en su pasada edición fue conquistado por Argentina, liderada por los actuales jugadores de Real Madrid, Gabriel Deck y Facundo Campazzo, y Nicolás Laprovíttola, del Barcelona. EFE