Mayoría de retrocesos en los parqués del Sudeste Asiático

Bangkok, 18 ago (EFECOM).- Tres de los seis mercados de valores más grandes del Sudeste Asiático cerraron este lunes con retrocesos, al comienzo de una semana en la que Yakarta no operó y solo Vietnam y Malasia consolidaron números en verde.

La bolsa de Manila, que fue la única que cerró en verde el viernes pasado, retrocedió hoy un 0,43 % o 27,05 enteros, lo que dejó el marcador filipino en los 6.288,88 puntos

El parqué de Tailandia cerró con pérdidas del 1,36 % (17,11 puntos), con lo que Bangkok descendió hasta los 1.242,31 enteros.

Singapur también retrocedió, en su caso un 1,02 % (43,15 puntos), y se quedó en los 4.187,38 enteros.

En terreno positivo, el selectivo KLCI de Kuala Lumpur se recuperó de su último desenlace, al ganar un 0,55 % o 8,62 puntos, y terminó en 1.584.96 enteros.

Asimismo, el VNI de la ciudad de Ho Chi Minh creció 0,39 %, 6,37 puntos, elevándose hasta los 1.636,37 puntos.

El JCI de Yakarta se mantuvo sin cambios debido al cierre del mercado durante el lunes, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia de Indonesia. EFECOM