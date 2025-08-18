Martes, 11 de agosto de 2025

Madrid, 17 ago (EFE).-

INCENDIOS FORESTALES.- Cáceres/Ourense.- España prosigue su lucha sin cuartel contra los incendios forestales, mientras se multiplica la ayuda internacional para frenar el fuego que ha arrasado, según Copernicus, más de 350.000 hectáreas este 2025.

(Vídeo)(Audio)(Foto)

INCENDIOS FORESTALES.-Jarilla (Cáceres) / Molezuelas de la Carballeda (Zamora) .-El presidente del Gobierno visita zonas afectadas por los incendios forestales en Cáceres y Zamora .

(Vídeo)(Audio)(Foto)

TIEMPO CALOR.-Madrid.- Cambio de tiempo radical en España este martes. Acabada la segunda ola del calor del verano, las temperaturas vuelven a recuperar valores normales para la época y ya solo hay avisos amarillos en puntos de Málaga, Murcia, Albacete y Baleares, y alerta naranja por lluvias importantes en Castellón, Teruel, LLeida y Huesca.

(Vídeo)(Foto)

UNIVERSIDAD PRADA.-Prada de Conflent (Francia).-El expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, interviene en la 57ª edición de la Universidad Catalana de Verano, en Prada de Conflent (Francia).

(Vídeo)(Audio)(Foto)

PATRIMONIO JUDERIAS.-Sevilla.-La Red de Juderías de España, dentro del programa “Experiencias Turismo España”, estudia como gestionar la afluencia a estos espacios históricos protegidos mediante el sistema 'Phygital', que mide la asistencia de gente a través de los teléfonos móviles y que ya se ha implantado en 21 ciudades españolas -la primera fue Jaén.

(Vídeo)(Audio)(Foto)

CRISTINA MEDINA.- Mérida.- La actriz sevillana Cristina Medina, que esta semana da vida a Démesa, una madre estricta en la obra 'Los hermanos' en el Festival de Teatro de Mérida, considera que "hay demasiada mano libre" en el proceso de educación a los hijos ante la idea de que "el niño se vaya a traumar" por ponerle límites.

(Vídeo)(Audio)(Foto)

CAP ROIG.-Girona.- Concierto de Michael Bublé, en Calella de Palafrugell (Girona), que servirá de cierre al programa del XXV aniversario del Festival de Cap Roig.

(Vídeo)(Audio)(Foto)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL