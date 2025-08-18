Langarita y Cárdenas se incorporan a la selección

Madrid, 18 ago (EFE).- El escolta Lucas Langarita (Casademont Zaragoza) y el base Álvaro Cárdenas (que jugará en el Peristeri cedido por el Valencia) han sido convocados por Sergio Scariolo, técnico de la selección española, para reforzar al equipo y trabajar con el grupo en esta última fase de preparación para el Eurobasket.

Ambos jugaron con España B en el pasado torneo Ciudad de Málaga y participaron en los entrenamientos de la selección absoluta para reforzar el conjunto.

Langarita, campeón mundial en 2023 con la selección sub-19, fue convocado como invitado para la 'ventana' de clasificación para el Eurobasket del pasado febrero.

La selección española, que ha perdido los dos últimos encuentros preparatorios que ha disputado ante Francia, jugará esta semana otros dos partidos ante Alemania, la vigente campeona mundial. El jueves se enfrentarán en el Movistar Arena (21.00) y el sábado en Colonia (19.00).

Scariolo trabajará ahora con 17 jugadores: Santi Aldama, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz, Guillem Ferrando, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Lucas Langarita, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Isaac Nogués, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Mario Saint-Supéry, Yankuba Sima y Santi Yusta. EFE