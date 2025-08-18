La facturación de las empresas españolas creció un 3,9 % el primer semestre del año

Madrid, 18 ago (EFECOM).- La facturación de las empresas españolas creció, de media, un 3,9 % durante los seis primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2024, tras un mes de junio en el que ingresaron un 6 % más.

Según los datos que este lunes ha difundido el Instituto Nacional de Estadística (INE), sin tener en cuenta los efectos estacionales ni de calendario, la facturación empresarial mejoró un 4,2 % en el primer semestre del año.

Sólo durante junio, las empresas españolas facturaron un 6 % más interanual, mientras que, sin tener en cuenta los efectos estacionales ni de calendario, las firmas españolas ingresaron un 5,1 % más.

Por sectores de actividad, las empresas de servicios no financieros de mercado mejoraron su facturación un 4,8 % este primer semestre y un 6 % durante el mes de junio, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Por su parte, las empresas que se dedican al comercio crecieron a un 4,3 % interanual durante el semestre y un 6,6 % durante el mes de junio.

Asimismo, las compañías de suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos subieron sus ventas un 17,9 % durante este pasado junio y un 18,3 % en todo el semestre.

Las industrias extractivas y manufacturera crecieron un 0,2 % durante los primeros seis meses del año, mientras que en junio vivieron un aumento del 3,4 %. EFECOM