Espana agencias

Google acuerda pagar 35 millones de dólares por violar ley de competencia en Australia

La multinacional tecnológica aceptó una sanción tras admitir prácticas que limitaron opciones para millones de usuarios, al imponer exclusividad a través de acuerdos con operadoras; el organismo australiano destacó el beneficio potencial para los consumidores del país

Por Newsroom Infobae

Sídney (Australia), 18 ago (EFECOM).- Google ha acordado pagar una multa de 35,8 millones de dólares por vulnerar las leyes de competencia en Australia al pagar a dos empresas de telecomunicaciones del país para preinstalar su aplicación de búsqueda en sus teléfonos, según informó este lunes un organismo oficial australiano.

"La conducta que restringe la competencia es ilegal en Australia porque generalmente significa menos opciones, costos más altos o peor servicio para los consumidores", dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés), Gina-Cass Gottlieb.

Entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, las compañías Telstra y Optus, dos de las telecos más importantes del país, vendían sus teléfonos Android con la aplicación Google Search preinstalada como único buscador en base a un acuerdo con la multinacional.

A cambio, Google daba a estas empresas parte de los ingresos que generó a partir de los anuncios mostrados a los consumidores cuando utilizaron la citada aplicación, apunta la ACCC.

"Google ha admitido que, llegando a esos acuerdos con Telstra y Optus, es posible que provocara un impacto de reducir sustancialmente la competencia", apunta el comunicado del ente.

La ACCC y Google acordaron una multa de 55 millones de dólares australianos (35,8 millones de dólares estadounidenses o 30,6 millones de euros) que debe todavía debe ser ratificada por el Tribunal Federal, que puede determinar si la sanción es apropiada o determinar otro monto.

Google además se compromete a eliminar en sus contratos las restricciones de preinstalación de motores de búsqueda de la competencia, un compromiso similar al que ya alcanzaron el año pasado Telstra y Optus.

El organismo australiano subrayó hoy que el resultado de este acuerdo "crea la posibilidad de que millones de australianos tengan más opciones de búsqueda en el futuro", lo que otorgará una "exposición significativa" a otros proveedores de búsqueda y beneficiará a los usuarios. EFECOM

