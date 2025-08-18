Espana agencias

El Rioja afronta una de las cosechas más cortas de su historia, con expectativa de calidad

Las lluvias, el mildiu y las tormentas han reducido drásticamente la producción en la DOCa Rioja, donde expertos advierten de una merma sin precedentes, aunque destacan la óptima salud del viñedo y el potencial enológico de la añada

Por Newsroom Infobae

Pilar Mazo

Aldeanueva de Ebro (La Rioja), 18 ago (EFECOM).- La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja afronta una de las cosechas más cortas de su historia, en especial, en la uva tinta, debido al severo ataque de mildiu, los problemas de fertilidad en la planta y los pedriscos, pero con perspectivas de obtener calidad por el buen estado sanitario que presenta actualmente el viñedo.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del sector, que convienen con el Consejo Regulador de la DOCa en este pronóstico, ante un comienzo de vendimia que se inició la pasada semana de manera puntual en alguna bodega de Rioja Oriental y que este lunes ha arrancado en Viñedos de Aldeanueva de Ebro (La Rioja), la bodega cooperativa más grande de la Denominación, con 3.000 hectáreas y 805 socios en activo.

Las tolvas de Viñedos de Aldeanueva de Ebro, que marca el arranque de la cosecha en Rioja, se han abierto a primera hora para recibir los primeros racimos de la uva blanca tempranillo, con graduaciones de entre 12,7 y 12,8 grados, que se han recogido durante la noche para ganar en frescura y cuyo estado sanitario es "espectacular", ha informado a EFE su director general, Abel Torres.

Viñedos de Aldeanueva, que en vendimias anteriores realizaba una recogida selectiva, ha decidido este año agilizar la recogida de la uva blanca tempranillo en los próximos cuatro días en previsión de que sigan las olas de calor, que dañan a la planta; y continuar este mes con el resto de variedades blancas y empezar con la tinta en parcelas tempranas, ha explicado.

La misma tónica seguirá el resto de la Denominación, que componen unas 66.000 hectáreas de viñedo en La Rioja, País Vasco y Navarra, especialmente, a finales de agosto y principios de septiembre, con la recogida de la blanca en el resto de subzonas y el comienzo de la uva tinta.

Este año, el viñedo presenta menos carga de uva que en 2024, que, según los datos oficiales del Consejo, reportó una cosecha de 260 millones de kilos; y, a priori, el sector desconoce el alcance de la merma, pero sí prevé que sea "históricamente baja", ha detallado Torres, también vocal del Consejo Regulador.

Entre otros factores que explican esta merma están los ataques del mildiu y los problemas de fertilidad en la planta por las lluvias de septiembre de 2024, que han provocado el peor cuajado de los últimos años, ha dicho.

A ello se suman las fuertes tormentas de piedra en primavera y la aplicación, por segundo año, de la cosecha en verde -retirada de racimos- subvencionada para reducir la producción de uva y el desequilibrio entre la oferta y demanda ante la caída del consumo mundial de vino.

Ha detallado que algunos viticultores "se han arrepentido" de solicitar esta media antes de que se supiera que la cosecha venía tan corta, como es el caso de Viñedos de Aldeanueva, que prevé recoger entre un 15 y 20 % menos de cosecha sobre sus 18 millones de kilos de otros años.

Con estos mimbres, los 13.000 viticultores y cerca de 600 bodegas de la DOCa miran al cielo para que, lo que resta hasta la recogida, las condiciones meteorológicas sean las propicias, sin exceso de calor ni tormenta de piedra, en una vendimia cada vez más mecanizada por los avances de la tecnología en la maquinaria y la falta de mano de obra, ha subrayado Torre.

El Consejo Regulador comenzará a finales de agosto sus controles de maduración de la uva, que aconsejan el momento óptimo de la recogida, y que se completan con la tecnología predictiva de los agricultores y bodegas, cada vez más avanzada.

Este organismo, en su compromiso con el rigor y la excelencia, ha aplicado este año medidas adicionales de control para esta vendimia ante la situación excepcional del viñedo y ha asignado rendimientos menores a nivel municipal para las variedades de uva tinta.

Por su parte, la UAGR-COAG ha pedido al Consejo Regulador que controle las existencias y entradas de uva, mosto y vino en las bodegas, previo aforo de las mismas, y vigile especialmente las llegadas de fuera de la DOCa Rioja, han detallado a EFE en esta organización profesional agraria.

Respecto a los precios, han asegurado que "triunfa el hermetismo a las puertas de la escasa vendimia, sin que los viticultores puedan negociar libremente y en igualdad de condiciones con las bodegas".

Las pocas ofertas conocidas, han indicado, sitúan el precio de la uva tinta en el entorno del euro por kilo, lo que no consideran rentable, dado que, muchas de las economías de los viticultores "están muy cercanas a la bancarrota". EFECOM

