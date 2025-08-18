El PSOE acusa a Mañueco de no pedir el nivel 3 por "un orgullo malentendido"

Valladolid, 18 ago (EFE).- El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de no escalar al nivel 3 la situación que atraviesa la comunidad por los incendios y que implica ceder la gestión directa al Gobierno por "un orgullo malentendido".

"A través de un tuit, (Mañueco) ha reclamado prácticamente al Ejército de Tierra al completo para acudir a León, pero se niega a escalar al nivel 3 para no reconocer en un orgullo malentendido su propia incompetencia", ha asegurado este lunes durante una entrevista en el programa de televisión 'Espejo Público'.

Martínez ha recordado que el "mapa competencial está claro" y ha apostado por escalar a este tercer nivel, aunque ha incidido en que debe hacerse "de forma consensuada desde el punto de vista político", antes de recordar que él lleva pidiéndolo "desde hace más de una semana".

En su opinión, hace falta de forma inmediata un plan de recuperación económica, social y medioambiental para las zonas afectadas y que garantice servicios públicos en esas zonas, así como un plan de prevención de incendios adaptado al siglo XXI, porque se trabaja "con medios de los años 80 y 90".

El también alcalde de Soria ha lamentado la tercera muerte que se ha producido en esta oleada de incendios, un bombero forestal que provenía de Soria y que estaba "batiéndose el cobre haciendo su trabajo”.

Ha trasladado sus condolencias a su familia y amigos y ha trasladado su apoyo a los miembros del operativo para la extinción de los incendios.

Asimismo, ha remarcado que "algo tiene fallar en la planificación de la prevención de la extinción de incendios porque esto no es nuevo" y ha incidido en el impacto económico, social, ecológico y humano de los fuegos a nivel nacional, pero especialmente en Castilla y León, que "en los últimos diez años está sufriendo los cuatro incendios más grandes que ha tenido este país".

Asimismo, ha hecho referencia "a las frases lapidarias" del consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que, en su opinión, perseguirán al gobierno de la Junta toda su vida cuando aseguró que era "absurdo y un despilfarro mantener las brigadas forestales durante todo el año" o que tenía "el vicio de comer", por las críticas a su presencia en un feria en Gijón cuando los brigadistas están exhaustos y se baten el cobre en la lucha contra las llamas.

Martínez ha defendido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus críticas en la gestión de estos incendios, porque a su juicio "puso voz a la indignación de muchas de las personas" y que coinciden con las opiniones de las personas afectadas por los incendios.

"Esa indignación de los territorios abandonados son las que puso el señor Puente encima de la mesa, dando voz precisamente a esas voces demasiado silenciadas durante demasiado tiempo", ha subrayado. EFE

fsm/grg/ram