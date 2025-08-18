El PP dice que, tras la nueva imputación de Begoña Gómez, "lo único que no tiene imputado Sánchez es su mascota"

El PP considera que, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar como investigada a Begoña Gómez en septiembre por un presunto delito de malversación, lo único que el presidente Pedro Sánchez no tiene imputado a su alrededor es su mascota.

Concretamente, el juez ha acordado citar a declarar el 11 de septiembre a la esposa del presidente del Gobierno, como investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

"Ministros, su esposa, su hermano, dirigentes socialistas más próximos. España no merece un presidente que lo único que no tiene imputado a su alrededor es la mascota --ha publicado en la red social X Sergio Sayas, uno de los portavoces suplentes del Grupo Popular en el Congreso--. Sánchez vete ya".