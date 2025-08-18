Espana agencias

El Parlamento andaluz debatirá el viernes si cita a consejeros por los incendios de Tarifa y la mezquita de Córdoba

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz se reunirá este próximo viernes, 22 de agosto, para abordar, entre otros asuntos, solicitudes de comparecencia de consejeros del Gobierno de la Junta registradas por el Grupo Socialista en relación a los recientes incendios forestales que han afectado al término de Tarifa (Cádiz), y al fuego que afectó el pasado día 8 a la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Así se desprende del orden del día de dicha reunión de la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la Cámara en periodos vacacionales como el actual de agosto--, consultado por Europa Press y programada para las 12,00 horas de este viernes día 22.

La Diputación Permanente se reunirá en la sala de la Junta de Portavoces, y comenzará su encuentro abordando el debate para la convalidación o derogación del Decreto-ley 3/2025, de 4 de agosto, aprobado por el Gobierno andaluz por el que se articula un periodo transitorio para garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares.

A renglón seguido se dará paso al debate de una serie de solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara para, por un lado, acoger una comparecencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a propuesta del Grupo Socialista para que informe "sobre la cobertura informativa realizada por la Radiotelevisión Andaluza (RTVA) respecto al incendio ocurrido en la Mezquita de Córdoba el pasado 8 de agosto".

De igual modo, el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ante el Pleno del Parlamento para "informar sobre el incendio acaecido en la Mezquita-Catedral de Córdoba el día 8 de agosto de 2025 y las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía en relación con la conservación, restauración y protección de este bien Patrimonio Mundial".

Asimismo, la Diputación Permanente debatirá el viernes si convoca una sesión extraordinaria del Pleno a solicitud del Grupo Socialista para acoger otra comparecencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa para "informar sobre los incendios en Tarifa", y de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, para abordar el mismo asunto y sus "consecuencias medioambientales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez visitará mañana Extremadura "para conocer sobre el terreno" la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres)

Sánchez visitará mañana Extremadura "para

Afectadas gravemente areas protegidas de Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura

Especies únicas y hábitats críticos corren peligro por los incendios que avanzan sin control, según advierte SEO/BirdLife, que demanda medidas estatales urgentes para proteger la biodiversidad ante el daño ambiental de magnitud histórica

Infobae

Dieciocho carreteras cortadas por los incendios, nueve de ellas en Castilla y León

Según la Dirección General de Tráfico, varias vías secundarias permanecen intransitables en seis provincias por el avance del fuego, afectando a la movilidad y obligando a los servicios de emergencia a desplegar importantes dispositivos de control y asistencia

Infobae

Trabajadores de Alstom protestan por la elección de la española CAF para renovar la flota

Infobae

En libertad el vecino de Petín (Ourense) detenido por prender un cortafuegos

El hombre de 61 años arrestado por intentar frenar el avance de las llamas en Petín recibió el apoyo multitudinario de sus vecinos tras salir del juzgado, mientras las autoridades aún no aclaran su situación judicial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Las diferencias entre cobrar 12

Las diferencias entre cobrar 12 y 14 pagas, según un experto en fiscalidad: “Es algo con lo que mis padres siempre han estado obsesionados”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 18 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 agosto

“Un sueldo no compensa las noches sin dormir”: un abogado laboralista explica los casos en los que debes dimitir

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 18 agosto

DEPORTES

El FC Barcelona no es

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”