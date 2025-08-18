Coquimbo Unido lidera y Colo Colo cierra la puerta al argentino Almirón

Santiago de Chile, 17 ago (EFE).- Coquimbo Unido se impuso por 2-1 este domingo a Everton y aumentó su dominio en la Liga chilena luego de que Universidad de Chile perdió por 3-1 ante Audax Italiano.

La vigésima fecha alargó el mal momento de Colo Colo, que cayó goleado por 4.1 ante Universidad Católica y a continuación sus directivos pusieron fin a la era del entrenador argentino Jorge Almirón.

Coquimbo Unido ganó en casa a Everton y llegó a 47 unidades para establecer una ventaja de 9 sobre la U, que tenía la expectativa de sumar en casa para seguir en la lucha por el título.

“Tenemos la obligación de salir campeón. Este club no puede estar nueve años sin campeonar”, afirmó el técnico Gustavo Álvarez en conferencia de prensa, pese a la derrota.

A los universitarios les ha costado sostener el ritmo de resultados en medio de su competencia en la Copa Sudamericana, en la que el próximo miércoles afrontarán el partido de vuelta de los octavos de final frente al Independiente argentino.

La U flaqueó ante los itálicos, que con el triunfo escaló al tercer lugar y quedó a un punto de los Azules con 37 unidades, en un partido en el que Eduardo Vargas marcó el primer gol en su regreso a la Liga chilena y ante su antiguo club.

El resultado devolvió al equipo audino a la última plaza que da acceso a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Colo Colo terminó en el noveno puesto con 27 puntos, alejándose de las plazas que dan acceso a copas internacionales y a la espera de la confirmación de la salida de su entrenador.

El presidente del Colo Colo, Aníbal Mosa, debe anunciar este lunes el nombre del sucesor de Almirón.

Su rival, la Católica, alcanzó el sexto puesto con 30 puntos y se afianzó en la zona de clasificación a la Sudamericana del próximo año, y con un partido menos que tiene pendiente ante Ñublense.

Palestino pasó a ocupar el cuarto lugar, con 35 unidades, luego de perder por 1-0 en su visita con Ñublense, décimo clasificado, mientras que O’Higgins se mantuvo quinto y a un solo punto de distancia tras vencer por 1-0 al séptimo Cobresal.

Huachipato también sacó provecho escalando a la octava casilla con 28 enteros, tras imponerse de local por 4-0 frente al decimocuarto Deportes Limache.

La fecha comenzó el viernes con el duelo entre el colista Deportes Iquique, decimosexto, y Unión Española decimoquinto, que terminó con un empate 2-2 que los mantiene estancados en zona de descenso.

El undécimo Unión La Calera, por su parte, también empató 1-1 ante el decimotercero Deportes La Serena. EFE