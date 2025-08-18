Espana agencias

Controlado el incendio de Bonares (Huelva) que motivó la activación del Plan de Emergencia

Las autoridades han confirmado que el fuego registrado en El Corchito se encuentra bajo control, tras intensas labores de extinción y la intervención de numerosos equipos, aunque todavía permanecen operativos brigadistas y maquinaria en labores de seguridad

Por Newsroom Infobae

Guardar

Huelva, 18 ago (EFE).- El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado este domingo en el paraje de El Corchito en Bonares (Huelva), que motivó la activación de la fase de emergencia situación operativa 1, el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Huelva, por su afección a la visibilidad en la A-49.

Según ha informado el Infoca, la dirección de extinción ha decretado el control a las 9.30 horas, lo que implica que el fuego ya está perimetrado pero puede haber puntos calientes en su interior.

Continúan en la zona en tareas de remate y liquidación de un grupo de bomberos forestales y una autobomba.

El Infoca desplegó para hacer frente a este incendio por aire y por tierra dos helicópteros semipesados, tres autobombas, tres grupos de bomberos forestales dos técnicos de Operaciones y un agente de Medio Ambiente. EFE

lra/fs/nam

Temas Relacionados

Incendio forestalPlan InfocaBonaresHuelvaAndalucíaEl CorchitoEmergenciaBomberos forestalesExtinciónA-49EFE

Últimas Noticias

Propuestas para sanción 4 personas de municipios de A Coruña por fuegos no autorizados

Cuatro individuos fueron detectados encendiendo fuego sin permiso durante una alerta por riesgo de incendios forestales en diferentes localidades coruñesas, hechos por los que la Guardia Civil pide sanciones que podrían alcanzar un millón de euros

Infobae

Muere un hombre de 70 años en Plasencia por las altas temperaturas

El deceso ocurrido eleva a tres las víctimas mortales en Extremadura durante este verano por el intenso calor, advierten las autoridades sanitarias sobre el riesgo para mayores, menores y personas con patologías crónicas ante las elevadas temperaturas

Infobae

Langarita y Cárdenas se incorporan a la selección

Sergio Scariolo anuncia la convocatoria de dos jóvenes talentos para fortalecer el plantel español de baloncesto antes del Eurobasket, donde el combinado nacional busca recuperarse tras las recientes derrotas frente a Francia y enfrentará esta semana a Alemania

Infobae

Sebastien Haller ficha definitivamente por el Utrecht

Tras superar una dura enfermedad y brillar como cedido la última temporada, el atacante caboverdiano continuará su carrera en los Países Bajos tras cerrar su traspaso desde el Borussia Dortmund, según anunciaron ambos clubes

Infobae

El Baskonia refuerza su juego interior con el pívot Mamadi Diakite

Con dos años de contrato, el club incorpora al guineano Mamadi Diakite, pívot de 28 años con experiencia NBA, reconocido por su energía y versatilidad, proveniente del Valley Suns tras promediar 13,6 puntos y 8,4 rebotes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulada una organización que prostituía

Desarticulada una organización que prostituía a mujeres y extorsionaba a los clientes con 3.000 euros para no desvelar que consumían estos servicios

Un tiktoker prueba los callos de El Brillante, famoso por el bocadillo de calamares: “Como los de Litoral, esto me huele a cuerno quemado”

El Supremo reduce la condena de un cabo de la UME por acosar sexualmente a una subordinada a cinco años de cárcel y le permite mantener su empleo

El Supremo confirma la decisión del Banco de España de suprimir el pago de los entierros de sus trabajadores jubilados, un beneficio que disfrutaban desde 1964

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 18 de agosto

El gobierno ofrece a un hombre 200.000 euros por tirar su casa para el paso de una autopista, se niega y ahora tiene que acceder a ella por una tubería

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 18 de agosto

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”