Controlado el incendio de Bonares (Huelva) que motivó la activación del Plan de Emergencia

Huelva, 18 ago (EFE).- El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado este domingo en el paraje de El Corchito en Bonares (Huelva), que motivó la activación de la fase de emergencia situación operativa 1, el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Huelva, por su afección a la visibilidad en la A-49.

Según ha informado el Infoca, la dirección de extinción ha decretado el control a las 9.30 horas, lo que implica que el fuego ya está perimetrado pero puede haber puntos calientes en su interior.

Continúan en la zona en tareas de remate y liquidación de un grupo de bomberos forestales y una autobomba.

El Infoca desplegó para hacer frente a este incendio por aire y por tierra dos helicópteros semipesados, tres autobombas, tres grupos de bomberos forestales dos técnicos de Operaciones y un agente de Medio Ambiente. EFE

