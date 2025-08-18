Espana agencias

Argentina logra absorber excedente monetario en una licitación de deuda fuera de programa

En una operación extraordinaria, el Tesoro adjudicó letras por casi 3,8 billones de pesos, buscando evitar presiones cambiarias tras la escasa refinanciación de vencimientos y la preocupación oficial por el exceso de circulante

Por Newsroom Infobae

Guardar

Buenos Aires, 18 ago (EFECOM).- El Tesoro de Argentina logró este lunes absorber la liquidez de pesos argentinos en el mercado a través de una licitación de deuda en la plaza doméstica fuera de programa.

Según informaron fuentes oficiales, en la operación de este lunes el Tesoro colocó letras en moneda argentina con vencimiento el 28 de noviembre próximo por valor de 3,78 billones de pesos (2.880 millones de dólares).

"Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria", afirmó el secretario de Finanzas argentino, Pablo Quirno.

La subasta de este lunes fue convocada de urgencia y no formaba parte del programa preestablecido de llamados a licitación de deuda, que prevé dos operaciones de este tipo por mes.

El sorpresivo llamado se dio luego de que en la licitación programada del miércoles pasado el Tesoro solo lograra refinanciar el 61 % de los vencimientos inminentes de deuda por un total de 15 billones de pesos.

El resultado de la operación, en la que se convalidaron mayores tasas de interés, había dejado un exceso de liquidez de pesos argentinos en el sistema que el Gobierno temía que fuera destinado a la compra de dólares, un fenómeno que ya ocurrió en julio.

El mes pasado, el sistema financiero se vio alterado por la decisión del Gobierno de desactivar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que eran el instrumento usado por el Banco Central para absorber la liquidez de pesos argentinos entre entidades bancarias.

A partir de esa decisión, el Tesoro intentó absorber la liquidez de pesos mediante la colocación de otros instrumentos de deuda entre los bancos, pero lo logró solo parcialmente y convalidando mayores tasas de interés.

El exceso de liquidez no fue el único factor que reavivó las tensiones cambiarias, pero sí uno de los principales, un escenario que hizo que en julio el precio del dólar estadounidense acumulara un alza del 13,5 % en el mercado de divisas argentino. EFECOM

Temas Relacionados

ArgentinaTesoro de ArgentinaPablo QuirnoBanco CentralBuenos AiresMercado de divisasLicitación de deudaAbsorción monetariaSistema financieroPesos argentinosEFE

Últimas Noticias

El Gobierno recuerda, tras la imputación de Begoña Gómez, que el TS negó malversación en la contratación de su asesora

El Gobierno recuerda, tras la

El Gobierno estudia un 'decreto ley' que permita avanzar en la 'Agenda Canaria' y gastar el remanente en emergencias

El Gobierno estudia un 'decreto

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Vox celebra la nueva imputación

Feijóo anuncia que el PPE celebrará mañana una cumbre para "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania"

Feijóo anuncia que el PPE

El Elche rescata un punto (1-1) ante un Betis sin ritmo

Germán Valera marcó cerca del final y permitió al conjunto ilicitano igualar tras ir abajo ante los verdiblancos, que mostraron una actuación inconstante y no supieron cerrar el triunfo en su visita a Alicante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: esta es la

Lotería 6/49: esta es la jugada ganadora y el resultado del sorteo del lunes 18 de agosto

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del lunes 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Conoce los resultados ganadores del sorteo 4 de Triplex de la Once de este lunes 18 de agosto

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

DEPORTES

Las palabras de Sinner tras

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner