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Machac elimina a Tsitsipas en primera ronda

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Roma, 7 may (EFE).- El checo Tomás Machac eliminó este jueves al griego Stefanos Tsitsipas en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma que acentúa la crisis por la que atraviesa el jugador heleno que llegó a ser finalista en 2022, número tres del mundo y que ha caído en el ránking hasta el puesto 75.

Tsitsipas, de 27 años, no pudo vengar la derrota sufrida ante el checo en la segunda ronda del Abierto de Australia y quedó fuera del torneo en tierra batida tras un encuentro que duró dos sets: 6-4 y 7-6 (4).

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Machac certificó así su segunda victoria en tierra batida romana en su carrera y se medirá en la siguiente ronda, en busca del pase a dieciseisavos, al ruso Daniil Medvédev.

El tenista griego, que llegó a ser número 3 del mundo en 2021 y que ha ocupado puestos destacados del ránking ATP en distintas etapas de su carrera, no logró sellar ninguna victoria sobre la arcilla romana, donde firmó en el pasado algunos de sus mejores resultados.

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Este año venía con la esperanza de jugar "un torneo sólido en el que llegar lejos", tal y como aseguró a EFE tras su entrenamiento en la emblemática Piazza del Popolo de Roma: "Volver con todo y simplemente demostrar de qué estoy realmente hecho", dijo.

En Roma, Tsitsipas, número 75 en el ránking, ha alcanzado semifinales, cuartos de final y una final (2022), consolidándose como uno de los jugadores destacados sobre la arcilla romana del Foro Itálico. EFE

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EFE

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