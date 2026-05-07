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La dirección nacional de Podemos evita coincidir con Maíllo en la campaña andaluza

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Madrid, 7 may (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, se ha sumado este jueves a la campaña electoral en Andalucía y el domingo lo hará la número dos del partido, Irene Montero, en ambos casos con actos en Jaén -la única provincia que encabezan los morados- y sin coincidir con el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, de IU.

La dirección nacional de Podemos evidenció desde el principio su malestar con el pacto para ir en coalición con IU y Sumar en las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo, tras más de dos años vetando a Sumar de cualquier alianza electoral.

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Un malestar que permanece latente en la actual campaña electoral y que este jueves ha podido comprobarse con la presencia de la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha acudido a una concentración en Jaén de apoyo a las trabajadoras de educación infantil.

Lo ha hecho acompañada de Loli Montavez, de Podemos y cabeza de lista de Por Andalucía en Jaén, pero sin la presencia del candidato de la coalición, Antonio Maíllo, que desde una concentración del mismo tipo en Sevilla ha restado importancia al hecho de que no hayan coincidido, al calificarlo de algo "anecdótico".

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"La gran noticia es que todos estamos batallando por lo mismo, por un proyecto unitario que obedece el mandato popular de unidad", ha dicho.

La número dos de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, estará este domingo en un acto de campaña en Jódar (Jaén), también junto a la candidata de Por Andalucía en Jaén pero sin Maíllo.

"Participaremos normalmente en la campaña y todos los demás análisis, después de las elecciones. Ahora estamos en campaña y lo único importante es que la gente de izquierdas en Andalucía se movilice para echar a Moreno", ha declarado Montero a los medios en el Congreso, preguntada por la ausencia de las líderes nacionales de Podemos en actos junto a Maíllo.

Fuentes próximas a Maíllo afirman a EFE que el ambiente de la coalición en esta campaña electoral está siendo "normal" y "sano" y subrayan que están coordinados con los equipos de Podemos en Andalucía, con quienes la relación siempre ha sido fluida.

Las mismas fuentes señalan que líderes nacionales del espacio Sumar han hecho actos de campaña sin Maíllo, como por ejemplo el ministro Ernest Urtasun, mientras que en otras ocasiones sí han coincidido.

Y ponen como ejemplo la presencia de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, que asistió el pasado 1 de mayo junto a Maíllo a una manifestación por el día del trabajo en Málaga.

La coalición Por Andalucía no tiene previsto un acto central de campaña y hasta ahora el más destacado en cuanto a la presencia de dirigentes nacionales del espacio Sumar tuvo lugar el pasado 19 de abril en Sevilla, durante la precampaña.

En realidad este acto no era propiamente de la coalición andaluza, sino de la refundación nacional de la coalición Sumar, de la que no forma parte Podemos, y asistieron Maíllo junto a los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun. EFE

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EFE

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