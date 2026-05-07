Espana agencias

Lo último del crucero con hantavirus: sigue la travesía hacia Tenerife, donde fondeará

Guardar
Google icon

Madrid, 07 may (EFE).- El crucero MV Hondius fondeará frente al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y sus pasajeros se desplazarán en lanchas para su posterior traslado al aeropuerto, en un operativo con 'riesgo bajo' para la población según de la OMS, que en España incluirá la cuarentena obligatoria si lo determina la autoridad sanitaria.

Esta es lo que se sabe hasta ahora del operativo.

PUBLICIDAD

El crucero no atracará en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), sino que solo fondeará sin tocar la costa canaria y sus pasajeros serán desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto.

Riesgo "bajo" para la población

PUBLICIDAD

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo para la población de las islas Canarias cuando llegue el crucero "es bajo".

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como el covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", ha afirmado la directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

En esta misma línea, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha asegurado que no habrá "ninguna posibilidad de contacto" en el traslado de pasajeros, ni tampoco para la población canaria en general.

En el caso de los pasajeros españoles, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas.

Torres sale al paso de las discrepancias entre el Ministerio de Defensa, que sostuvo ayer que la cuarentena sería voluntaria para las personas están asintomáticas -en principio es el caso de los catorce españoles que siguen a bordo- y el de Sanidad, que prepara un informe jurídico para avalar, llegado el caso, la posibilidad de imponer cuarentenas, tras haber apelado "al sentido común y la responsabilidad" de los pasajeros.

Diversos juristas y epidemiólogos consultados por EFE coinciden en que, llegado el caso, se pueden imponer cuarentenas obligatorias a los españoles, algo que permite la ley y que justifica tanto la protección de la salud pública como aplacar la "tensión social".

Las leyes que contemplan esta opción son la de Seguridad Pública, la ley General de Sanidad, la General de Salud Pública, siempre con las debidas garantías y a la ratificación judicial cuando se limiten derechos fundamentales.

En estos momentos, el crucero sigue su navegación con 144 personas, de ellos los 14 españoles, que están en permanente contacto con el Ministerio de Sanidad, según ha contado en la red social X la ministra, Mónica García: "Nos trasladan que se encuentran bien y que tienen ganas de volver a España".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha contactado con sus homólogos de los países con nacionales en el crucero afectado por un posible brote de hantavirus para agilizar su repatriación.

Las autoridades norteamericanas sí le han trasladado que enviarán un avión para repatriar a sus ciudadanos, según ha explicado el ministro, que ya había contactado con los Países Bajos, Reino Unido y Canadá.

El MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur y durante este tiempo tres personas han fallecido y otras cuatro han presentado síntomas de distintos grados.

La primera víctima experimentó síntomas (fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve) y murió en el barco el 11 de abril. Su esposa fue la segunda en fallecer: desembarcó en la isla de Santa Elena con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, donde falleció el 26 de abril. Eran holandeses.

El tercer deceso (a bordo) fue el de una mujer alemana el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.

En el barco viajaban unas 150 personas de 23 nacionalidades, entre ellos 38 filipinos (miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles (cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, un castellano-leonés, un gallego y una valenciana).

El gobierno de Santa Elena (de soberanía británica) ha indicado que no hay casos sospechosos ni confirmados de hantavirus en esta isla del Atlántico y que sigue de cerca a grupo que estuvo en contacto estrecho con los pasajeros que desembarcaron en este territorio para volver a sus países a través de Sudáfrica.

Esta tarde hay una nueva reunión entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias, dentro de unas jornadas frenéticas de encuentros técnicos y políticos para la coordinación del operativo. EFE

(Foto) (Vídeo)

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Talavante y Borja Jiménez suplirán en Valladolid a los convalecientes Morante y Roca Rey

Infobae

Inadmiten la querella contra Martín Villa por la primera víctima mortal de la Transición

Infobae

Machac elimina a Tsitsipas en primera ronda

Infobae

La dirección nacional de Podemos evita coincidir con Maíllo en la campaña andaluza

Infobae

La JEC manda quitar de webs oficiales las palabras de Isabel Rodríguez mezclando decreto de alquileres y elecciones

La JEC manda quitar de webs oficiales las palabras de Isabel Rodríguez mezclando decreto de alquileres y elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

La agencia estatal que debería coordinar la crisis sanitaria del hantavirus sigue ‘dormida’ porque no se encuentra edificio para instalar su sede en ocho ciudades

Una venezolana residente en México logra la nacionalidad española como sefardí tras una batalla judicial en Madrid

El PP y una concejala tránsfuga del PSOE tumban al alcalde de Lugo que asumió el mando tras la muerte de su predecesora

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

ECONOMÍA

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

El BCE alerta de que el exceso de dinero ahorrado en depósitos amenaza el futuro de las pensiones y el nivel de vida de los jubilados

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

Más del 40% de los desempleados en España está en riesgo de pobreza

DEPORTES

Las peores broncas internas de la historia del Real Madrid: del puñetazo de Gravesen a la “Guerra Civil” con Mourinho

Las peores broncas internas de la historia del Real Madrid: del puñetazo de Gravesen a la “Guerra Civil” con Mourinho

Un puñetazo de Tchouaméni que terminó en brecha y Valverde en silla de ruedas: así fue la trifulca de los jugadores del Real Madrid

Malas noticias para el Real Madrid: Mendy estará un año de baja por lesión y pone sobre la mesa la opción de la retirada

Mbappé apunta al Clásico contra el FC Barcelona: el francés realizó parte del entrenamiento con el resto del equipo tras pasar la revisión médica

Tchouaméni manda a Valverde al hospital: nueva bronca en el Real Madrid, que tiene que tomar medidas ante la crisis en el vestuario