Talavante y Borja Jiménez suplirán en Valladolid a los convalecientes Morante y Roca Rey

Valladolid, 7 may (EFE).- Alejandro Talavante y Borja Jiménez sustituirán en Valladolid a Morante de la Puebla y a Roca Rey, aún convalecientes de sus respectivas cogidas en la pasada Feria de Sevilla, para la corrida anunciada el próximo domingo con motivo de la Feria de San Pedro Regalado.

Completa el cartel Juan Ortega y la ganadería de Jandilla que ya figuraban en el cartel inicial presentado y anunciado el pasado 11 de marzo por la empresa Tauroemoción, que gestiona el coso de la capital vallisoletana.

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Talavante, cabeza de cartel en Valladolid, y Juan Ortega, segundo, abrirán dos días antes, este 8 de mayo, una nueva edición de la Feria de San Isidro junto a Tristán Barroso, que confirma su doctorado, ante un encierro de Núñez del Cuvillo.

Morante fue cogido el 20 de abril y Roca Rey tres días más tarde, ambos en el abono de Sevilla. El primero fue prendido en la zona rectal por un astado de la ganadería de Hermanos García Jiménez y el segundo alcanzado por un toro del hierro de Victoriano del Río que le infirió una cornada de dos trayectorias y 35 centímetros en total.

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La empresa de Valladolid ha anunciado estos cambios a tan solo tres días de la celebración de la corrida. EFE

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