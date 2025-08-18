Espana agencias

Ángel María Villar, sobre Padrón: "Siempre me defendía, era un hombre leal a sus amigos"

Madrid, 18 ago (EFE).- Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desde 1988 hasta 2017, definió a Juan Padrón, vicepresidente de la entidad y del organismo homólogo en Tenerife, fallecido este lunes a los 89 años, como un hombre "leal a sus amigos", que siempre le "defendía".

"Fue mi amigo, siempre me defendía. Era un hombre leal a sus amigos, con un gran raciocinio. Un buen tío", indicó Villar a EFE.

Ambos presentaron una candidatura que les aupó al control federativo en 1988, con Villar como presidente, en una decisión que, según ha revelado, fue por decisión del propio Padrón.

"El que tenía que haber sido presidente de la RFEF era él, porque era mejor que yo. Antes de aquellas elecciones todos querían que fuera él, pero me dijo que quería hablar conmigo y me dijo: 'yo estoy loco, pero para serlo hay que estar loquísimo y tú eres mi candidato'", confesó.

Padrón fue uno de los hombres fuertes de Ángel María Villar cuando este presidió la RFEF y era el vicepresidente económico. Ambos fueron dos de los detenidos en 2017 por la Guardia Civil en el marco de una operación anticorrupción.

El denominado Caso Soule está pendiente de la celebración de juicio y en el caso de Padrón, uno de los acusados, la Fiscalía pedía seis años y medio de prisión.

Padrón, exvicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y del organismo homólogo en Tenerife, falleció este lunes a los 89 años, según informó el CD Tenerife, donde militó durante once temporadas.

El equipo blanquiazul informó en sus redes sociales de que "el tinerfeñismo está de luto" tras el fallecimiento de Padrón, que militó en sus filas desde 1954 hasta 1965, temporadas en las que disputó 226 partidos y marcó 27 goles.

Fue titular en el equipo que consiguió el ascenso a Primera División en 1961 y era insignia de oro y brillantes de la entidad.

Fue también presidente de la Federación Insular de Fútbol de Tenerife y llegó a la vicepresidencia de la Federación Española de Fútbol de la mano de Villar. EFE

