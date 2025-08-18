Espana agencias

0-2. El Oporto se anota otra victoria en un partido marcado por la lesión de Samu

Por Newsroom Infobae

Guardar

Lisboa, 18 ago (EFE).- El Oporto volvió a ganar en la segunda jornada de la Liga de Portugal frente al Gil Vicente 0-2 en un encuentro marcado por la retirada por lesión y entre lágrimas del español Samu en la primera parte.

El primer gol del partido, que se jugó en el campo del Gil Vicente, llegó en el minuto 20 de la mano del danés Victor Froholdt, que selló de cabeza un córner por la izquierda lanzado por el español Gabri Veiga.

El mediocentro gallego llegó esta temporada al Oporto procedente del Al-Ahli tras haberse formado en la cantera del Celta.

Poco después, apenas pasaron siete minutos, el delantero internacional español Samu sufrió una lesión muscular en una jugada en la que el melillense fue a presionar a un jugador rival, pero no prosiguió la jugada y se llevó la mano al muslo izquierdo tras sentir un dolor.

Samu, que anotó un doblete en la primera jornada de la competición la semana pasada, fue sustituido poco después por el ex del Sevilla y del FC Barcelona Luuk de Jong, y no ocultó su frustración y tristeza en el banquillo de suplentes, donde fue consolado por sus compañeros.

Cuando tan solo habían pasado dos minutos desde que los jugadores volvieran al campo tras el descanso, el brasileño Pepê aseguró el segundo gol con una jugada en la que también brilló Veiga. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno estudia un 'decreto ley' que permita avanzar en la 'Agenda Canaria' y gastar el remanente en emergencias

El Gobierno estudia un 'decreto

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Vox celebra la nueva imputación

Feijóo anuncia que el PPE celebrará mañana una cumbre para "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania"

Feijóo anuncia que el PPE

Torres pide que se respete la presunción de inocencia de Begoña Gómez

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió que no existe delito en la causa contra la esposa de Pedro Sánchez y su asesora, recordando que el Tribunal Supremo ya lo estableció y apelando a la imparcialidad judicial

Infobae

Melilla enviará un contingente de bomberos para ayudar a extinguir los incendios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: jugada ganadora y

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del lunes 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

DEPORTES

Las palabras de Sinner tras

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner