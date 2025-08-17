Barcelona rinde homenaje a las víctimas del 17A en el octavo aniversario de los atentados

Barcelona ha conmemorado este domingo el octavo aniversario de los atentados terroristas del 17A en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona) con un acto de recuerdo en el Pla de l'Os de La Rambla, lugar de los hechos en Barcelona, con un minuto de silencio y después una ofrenda floral de víctimas, familiares, políticos, cuerpos de seguridad y entidades.

Al acto, que ha comenzado a las 10, han asistido víctimas, familiares y representantes institucionales como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Interior de la Generalitat.

También han asistido, entre otros, dirigentes políticos como los tenientes de alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle y Jordi Valls, y representantes de partidos, como Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) y Gonzalo de Oro (Vox), entre otros.

Tras un minuto de silencio, se ha hecho una ofrenda floral con la música de fondo del 'Cant dels Ocells' al violonchelo, música que hizo célebre interpretándola Pau Casals como himno a la paz.

Primero ha habido una ofrenda de víctimas y familiares (que han ocupado las primeras filas durante el acto), después los principales cargos institucionales, seguidos de representantes de grupos municipales de Barcelona y cuerpos policiales, por detrás representantes de partidos y al final representantes de entidades diversas, como Amics de La Rambla.