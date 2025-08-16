Espana agencias

UGT denuncia "boicot" de las compañias a la huelga de 'handling' en Azul y Menzies

Madrid, 16 ago (EFECOM).- El sindicato UGT ha denunciado que las convocatorias de huelga de 'handling' (personal de tierra) en Azul Handling y Menzies "están siendo saboteadas" por las empresas y ha acusado de "complicidad" al Ministerio de Transportes por no haber actuado de "oficio para frenar las prácticas".

Pese a estas trabas, según UGT, la huelga "está teniendo efectos visibles", ha habido cancelaciones y retrasos en vuelos de distintas compañías, así como problemas en los hipódromos de entregas de equipaje.

Azul Handling presta servicio en Ryanair mientras que Menzies atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air. La empresa no ha dado datos de incidencia de las huelgas.

UGT ha exigido al Ministerio de Transportes y a las empresas que "rectifiquen de inmediato" y que cesen las prácticas que vulneran derechos fundamentales.

Ha advertido de que se va documentar "cada abuso" y se llevará ante la Inspección de Trabajo, los tribunales y la opinión pública.

El sindicato se ha referido en esta nota de prensa a las dos convocatorias de huelga de UGT, una a nivel nacional que comenzó el viernes en Azul Handling y otra para el personal de tierra del Grupo Menzies en cinco aeropuertos españoles.

UGT ha acusado al ministerio de no frenar las prácticas de las compañías, que ya fueron denunciadas ayer en el caso de Azul Handling y que "ahora se repiten en Menzies".

"Con su inacción, avala una estrategia empresarial que perpetúa la precariedad laboral y pisotea los derechos de los trabajadores".

UGT ha lamentado que los servicios mínimos son "desproporcionados", hasta el 86% de vuelos protegidos en rutas a islas y más del 60% en vuelos internacionales y domésticos largos; así como la inclusión indiscriminada de vuelos como “esenciales”, anulando la fuerza real de la protesta.

También han criticado las cartas de servicios mínimos que las empresas han remitido a los trabajadores de madrugada (incluso a personal en periodo vacacional) con apenas margen para reaccionar; así como la falta de entrega de listados oficiales al comité de huelga, impidiendo verificar su aplicación así como las horas perentorias y extraordinarias forzadas en plena franja de huelga para mantener la operativa.

Han criticado a las compañías por "obstaculizar" el trabajo sindical, al excluir al comité de los listados de acceso a rampa, con lo que vulnera la libertad sindical así como el seguimiento intimidatorio de jefatura central en instalaciones y parkings

Para UGT el impacto real de la huelga es positivo a pesar de todas las circunstancias descritas hasta la fecha.

La huelga en Menzies continuará este domimgo y los días 23, 24, 30 y 31 de agosto.

Mientras, en Azul Handling seguirá también mañana y todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre incluido. EFECOM

