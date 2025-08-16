Espana agencias

Jorge Azcón y la alcaldesa de Ejea acuden al acto civil privado para despedir a Javier Lambán

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en representación de todos los aragoneses; y la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, en representación de la localidad natal de Javier Lambán acudirán al acto civil privado para despedir, por última vez, al que fuera presidente del Ejecutivo autonómico durante ocho años, fallecido a consecuencia del cáncer que padecía desde 2021.

El acto tendrá lugar en la sala del crematorio del cementerio Ejea de los Caballeros, a las 13.00 horas, y, por deseo expreso de su familia, contará exclusivamente con la presencia de familiares, amigos y ambos representantes institucionales citados.

La familia ha solicitado que se respete el carácter privado y sobrio del acto, agradeciendo de antemano las muestras de cariño y respeto recibidas desde el fallecimiento de Javier Lambán.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha acercado sobre las 12.00 horas para trasladar el pésame a los familiares en nombre de los zaragozanos.

También se ha acercado el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, con quien Lambán mantenía una mayor sintonía política dentro del PSOE.

Asimismo, se ha trasladado hasta Ejea la actual secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría; junto al actual presidente del PSOE-Aragón y expresidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias

Las muestras dolor y cariño hacia Lambán han sido una constante desde que este viernes se conociera su fallecimiento a los 67 años y a tan solo cuatro días de cumplir los 68 años.

