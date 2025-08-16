Espana agencias

Fitch mantiene el 'BBB' para Rumanía pero advierte del deterioro de las finanzas públicas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Bucarest, 16 ago (EFECOM).- La agencia de calificación de riesgosFitch ha anunciado que mantiene la deuda soberana de Rumanía en el nivel ‘BBB-‘, con perspectiva negativa, y ha advertido del deterioro de las finanzas públicas.

Fitch ha argumentado que mantiene el nivel 'BBB', el cuarto mejor en una escala de once, debido a la pertenencia de Rumanía a la Unión Europea y a las "entradas de capital relacionadas que respaldan la convergencia de ingresos y las finanzas externas", según explicó en un comunicado publicado anoche.

La perspectiva negativa, por otro lado, refleja el deterioro significativo de las finanzas públicas rumanas, evidenciado por un elevado déficit fiscal, que en 2024 fue del 9,3 %, el más elevado entre los 27 países de la UE.

Entre los puntos positivos, Fitch destaca que la incertidumbre política se ha aliviado y que el nuevo Gobierno ha introducido un ambicioso paquete de consolidación fiscal, a través de recortes de gasto público y aumento de impuestos.

Sin embargo, la agencia señala que "existen riesgos significativos para la consolidación fiscal a medio plazo, derivados del débil crecimiento, las dificultades de implementación, la fatiga fiscal y la alta polarización política".

El ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha asegurado que la decisión de Fitch "reafirma la confianza en las medidas y planes del Gobierno rumano, tanto para cumplir los compromisos de consolidación fiscal con los socios externos como para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas".

El Gobierno rumano, formado por una gran coalición de partidos europeístas (socialdemócratas, conservadores, liberales y de la minoría húngara) adoptó el pasado julio medidas de consolidación fiscal que incluyen nuevos impuestos, el aumento del IVA o la congelación de salarios públicos, pensiones y becas.

El análisis de Fitch prevé que el déficit de Rumanía siga estando entre los más altos de los países con riesgo crediticio 'BBB', y que sea del 7,4 % en 2025, del 6,3 % en 2026 y del 5,9 % en 2027”. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía del sábado, 16 de agosto de 2025

Infobae

El Ibex 35 corona los 15.000 puntos con trece valores distintos a 2008 y cambio de líder

Infobae

La flota pesquera refuerza sus ingresos con el negocio y las rutas del turismo marinero

Infobae

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

Trump dice que Rusia perdió a India como cliente petrolero y deja en duda nuevas sanciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral genera pérdidas de 100.000 millones al año: casi el 7% de los ocupados no acude a su puesto de trabajo

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal