El BNG exige más medios y coordinación entre Xunta y Estado para hacer frente a los incendios

La diputada del BNG en el Parlamento gallego Noa Presas ha denunciado la situación "gravísima y sin precedentes" que está viviendo la provincia de Ourense por los incendios forestales.

"Estamos ante una catástrofe absolutamente descontrolada, con una población que se siente sola y abandonada, luchando contra el fuego sin medios", afirmó Presas, quien remarcó que "hay vecinos y vecinas que tratan de defender sus casas y tierras por su cuenta, mientras el personal de extinción está agotado tras varios días de trabajo continuo".

La diputada nacionalista subrayó que la prioridad inmediata debe ser "apagar el fuego y poner control a esta emergencia" por lo que urge que la Xunta y el Estado dejen de "pasarse la pelota" y colaboren con todos los medios disponibles, tanto materiales como humanos.

Al mismo tiempo, Presas insistió en que hace falta cambiar el modelo forestal y de gestión del territorio. En ese sentido, recordó que la propuesta del BNG apuesta por una política integral preventiva, con más inversión en acciones sobre el territorio, como franjas de protección, cortafuegos naturales y pastoreos para el ganado, entre otras medidas.