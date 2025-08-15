Espana agencias

Vox cree que el "fanatismo climático" ha impedido prevenir los incendios en España: "No es por casualidad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado este viernes que el "fanatismo climático" ha impedido llevar a cabo muchas de las acciones que sirven para prevenir incendios y ha afirmado que las consecuencias de los incendios y el fuego "no es por casualidad".

Ortega Smith ha apuntado a "aquellos que con sus agendas 2030" no permiten acciones como la limpieza de montes, "el pastoreo tradicional", el despeje de cortafuegos o de los arroyos donde se acumula el agua.

"Están empeñados en la destrucción de las pequeñas presas, de los pequeños remansos de agua que ayudan, que son fundamentales a la hora de atajar los incendios", ha expresado Ortega Smith a su llegada a los actos por el día de la Virgen de la Paloma, patrona de los bomberos y oficiosa de Madrid. El edil también ha culpado a "los pirómanos". A estos los ha calificado como personas capaces de "destruir ecosistemas" por "su locura".

"PELEÍTAS ENTRE ADMINISTRACIONES"

Al hilo, ha reprochado "el espectáculo dantesco de siempre que hay una tragedia" en referencia a "las peleítas entre administraciones" y "el fracaso de las comunidades autónomas" en materia de gestión de crisis.

"Nunca es la Comunidad de su signo político, siempre es la Comunidad del otro signo, entre ellos siempre las pataditas, siempre tirando balones hacia afuera, pero los españoles, los ciudadanos estamos ya bastante hartos", ha censurado el portavoz.

Para el dirigente de Vox, los políticos están "llamados" a "resolver problemas" y no a "echarle la culpa a otros, que muchas veces es la mejor manera de tapar" las responsabilidades de gestión.

En el marco del Día de La Paloma que se celebra en Madrid, el portavoz ha pedido por los bomberos "por su extraordinaria labor todos los días del año" y ha agradecido su trabajo en los incendios que asolan España en estos días de agosto. El mensaje lo ha extendido a agentes forestales, voluntarios o funcionarios que "están luchando contra terribles plagas o pandemias" materializadas en fuegos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia

Las conexiones ferroviarias permanecen suspendidas por cuarto día debido a los graves incendios en Ourense y Zamora, mientras autoridades y operadoras analizan la situación para restablecer el tránsito una vez se confirme la seguridad necesaria

Infobae

El Hang Seng baja un 0,98 % en mala jornada de los valores inmobiliarios

Infobae

Los precios de los alimentos varían por autonomías con diferencias de hasta 31 puntos

Las variaciones en los costos de bienes básicos se disparan dependiendo de la región autónoma, con productos como el azúcar, las patatas o la carne evidenciando diferencias de hasta 31,5 puntos porcentuales en el último año según datos oficiales

Infobae

Coches con propulsión alternativa crecen en Alemania un 24,9 % interanual en siete meses

Infobae

Alemania se mantiene con 46 millones de personas empleadas en el segundo trimestre de 2025

El mercado laboral germano reporta cifras estables en 2025, según la Oficina Federal de Estadística, mientras la leve disminución de personas activas se ve compensada por avances en servicios y retrocesos en ámbitos como manufacturas y otros sectores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De los más de 10.000

De los más de 10.000 vecinos desalojados a la lucha contra las llamas en Palacios de Jamuz: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Estos son los síntomas que indican que se ha pinchado la rueda del coche, según un mecánico: “Te puede salvar de un apuro”

La DGT advierte sobre los riesgos en carretera por los incendios forestales y la operación salida de agosto: estas son las pautas que debes seguir

El incendio de Ourense corta de nuevo la conexión ferroviaria Madrid-Galicia y obliga a Renfe a trasladar viajeros en autobús: “Ayer fue un desastre, hoy tenían alternativas pensadas”

Dos hombres queman cables para robar el cobre y acaban detenidos por provocar ocho incendios forestales en A Coruña: causaron daños de 20.000 euros

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 15 agosto

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 15 de agosto

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cuánto cuesta apagar los incendios de este verano: las primeras estimaciones calculan más de 500 millones de euros solo para las tareas de extinción

DEPORTES

El experimento Polgar: un método

El experimento Polgar: un método que convirtió a tres niñas en maestras del ajedrez

Unai Simón y Ángel Torres se suman al Real Madrid y critican que el Villarreal - Barcelona se juegue fuera de España: “Somos el hazmerreír de Europa”

Muere Bernardo Ruiz, un pionero del ciclismo: fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia y ganar una etapa del Giro de Italia

Mats Rosenkranz gana el primer set y le descalifican por irse a dar una ducha

El Barça femenino sufre salidas masivas para liberar masa salarial y poder inscribir fichajes del equipo masculino