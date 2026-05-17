Espana agencias

El Cruz Azul vence al Guadalajara y va a la final del Clausura mexicano

Guardar
Google icon

Guadalajara (México), 16 may (EFE).- El Cruz Azul, donde juega el colombiano Kevin Mier, derrotó este sábado 1-2 al Guadalajara para avanzar a la final del torneo de Clausura del fútbol mexicano.

En el partido por el título, Chivas enfrentará al ganador de la otra semifinal que este domingo disputarán Pumas UNAM, en el que juega el costarricense Keylor Navas, y el Pachuca.

PUBLICIDAD

La Máquina avanzó con marcador global de 4-3, luego de que en el juego de ida de la semifinal del miércoles pasado el resultado fue de 2-2.

Cruz Azul se impuso con goles de Jeremy Márquez y del argentino Agustín Palavecino. Por el Guadalajara anotó Omar Govea.

PUBLICIDAD

La postura ofensiva de ambos equipos provocó que los primeros minutos fueran con peligro en las dos porterías.

La Máquina pegó primero. Lo hizo al minuto cinco, luego de un deficiente despeje de la defensa a un centro que le cayó a Jeremy Márquez, quien definió con potente remate a la base del poste derecho, lejos de la estirada del español Óscar Whalley para el 0-1.

El Guadalajara empató dos minutos después gracias a un fuerte disparo raso de pierna derecha de Omar Govea, en un balón que pasó sobre la mano de Kevin Mier.

Al 33, el local perdió la ocasión de dar la vuelta al marcador en un tiro de esquina que se enredó en varios rebotes dentro del área hasta el remate de cabeza de Bryan González que atajó Mier.

A dos minutos del descanso, la velocidad de Osinachi Ebere vulneró la defensa local, el nigeriano llegó a fondo y cedió a la entrada al área sin marca del argentino Carlos Rotondi, quien remató de primera, pero Whalley detuvo sobre la línea de gol.

En el segundo tiempo, La Máquina fue más agresivo.

En el 46, el argentino Agustín Palavecino falló en un mano a mano ante el portero. Dos minutos más tarde su compatriota José Paradela disparó desde fuera del área un balón pegado al poste derecho, pero, de nuevo, una estirada de Whalley salvó al local.

Al 66, el Cruz Azul encontró cómo vencer al español, fue vía un desvío de Diego Campillo a disparo de Palavecino que terminó en la red para el 1-2 con el que selló su pase a la final. EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tormentas en las sierras del centro, este y sur peninsular y Cataluña para este domingo

Infobae

Palmeiras cede un empate en casa y da al Flamengo la oportunidad de recortar

Infobae

Independiente del Valle golea a Macará y ratifica su superioridad en la Liga de Ecuador

Infobae

Alianza Lima queda a un paso de ganar el Torneo Apertura peruano tras vencer al Cienciano

Infobae

El torneo argentino confirma las finales soñadas con las mejores parejas del mundo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

ECONOMÍA

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

DEPORTES

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas