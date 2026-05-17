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Independiente del Valle golea a Macará y ratifica su superioridad en la Liga de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 16 may (EFE).- El Independiente del Valle goleó este sábado por 0-3 a Macará en la decimocuarta fecha y ratificó su superioridad en la disputa de la Liga Pro de Ecuador al acumular 34 puntos, once más que los de sus inmediatos perseguidores.

El técnico del cuadro del Valle, el uruguayo Joaquín Papa, armó un equipo con titulares y suplentes, ya que el próximo martes recibirá a Libertad de Paraguay, por la Copa Libertadores, donde también tiene posibilidades para acceder a octavos de final.

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Ronald Briones, Darwin Guagua y Djorkaeff Reasco marcaron los goles del Independiente del Valle, campeón defensor de la Liga Pro 2025, que ha ganado 11 encuentros, ha empatado uno y ha perdido dos.

La Universidad Católica no logró zafarse del bajón futbolístico en el que cayó en las últimas tres fechas con derrotas consecutivas y solo empató 2-2 ante el Delfín, por lo que se quedó en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 23 puntos.

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El Delfín se adelantó con un tanto de Kevin Ushiña, el cuadro católico empató a través de Eddy Mejía, el atacante Erik Mendoza volvió a adelantar al cuadro cetáceo y el panameño José Fajardo convirtió el segundo gol de la Católica, por lo que Delfín quedó undécimo, con 16 unidades.

Por su parte, el Barcelona goleó por 3-0 al Aucas y frenó en su arremetida hacia los primeros puestos, quedándose en el sexto puesto, con 22 puntos, en uno de los partidos más esperados de la fecha por los fanáticos de ambos equipos.

El centrocampista Jhonny Quiñónez, el atacante uruguayo Sergio Núñez y el centrocampista argentino Milton Céliz anotaron los goles del Barcelona, que subió al tercer puesto con los mismos 23 puntos que Católica, Liga de Quito y el Deportivo Cuenca, separados solo por la diferencia de goles.

La decimocuarta fecha continuará este domingo con los partidos: Leones del Norte-Mushuc Runa; Manta-Emelec y concluirá el lunes con el enfrentamiento entre Guayaquil City y Orense. EFE

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