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Palmeiras cede un empate en casa y da al Flamengo la oportunidad de recortar

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São Paulo, 16 may (EFE).- El Palmeiras, líder del Campeonato Brasileño, no pasó del empate en casa ante el Cruzeiro (1-1) este sábado y abrió la puerta a que el Flamengo recorte distancias, si este domingo doblega al Athletico Paranaense en Curitiba.

El equipo que dirige el portugués Abel Ferreira encadenó hoy su tercer empate consecutivo en Liga, tras tropezar previamente contra el Remo y el Santos, dos rivales a priori más débiles.

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Este sábado, por momentos bajo una intensa lluvia, tuvo que remar a contracorriente desde el inicio, tras el tempranero gol del delantero ecuatoriano Keny Arroyo para el conjunto celeste en el minuto 10.

Reaccionó rápido el cuadro de São Paulo, que logró la igualdad por medio de un disparo lejano de Felipe Anderson en el 19, en este duelo de la decimosexta jornada del 'Brasileirão'.

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No se movió más el marcador, pese a las varias ocasiones claras de gol de los locales, entre ellas una chilena poco ortodoxa del central paraguayo Gustavo Gómez que desbarató de manera milagrosa el portero del Cruzeiro.

Para complicar más la situación, el también paraguayo Ramón Sosa y el propio Felipe Anderson tuvieron que ser sustituidos antes de lo previsto por sendas lesiones. En el caso de Sosa, se hizo daño en el tobillo y necesitó la ayuda de sus compañeros para ir al vestuario.

Con este resultado, el Palmeiras suma 35 puntos, cinco por encima de un Flamengo que aún tiene que jugar contra el Paranaense y, además, tiene otro partido pendiente.

De esta forma, en caso de conseguir la victoria en ambos compromisos, arrebatará el liderato a los de Ferreira, que siguen echando mucho de menos la baja de Vitor Roque, exdelantero del FC Barcelona y Real Betis.

La próxima jornada está marcada en rojo en el calendario, ya que el Flamengo recibirá el próximo sábado en el Maracaná de Río de Janeiro al Palmeiras. Dos de los mejores equipos del continente frente a frente en un estadio mítico. EFE

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EFE

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