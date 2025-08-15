UTAE pide a las administraciones apoyo ante los devastadores daños de los incendios

Madrid, 15 ago (EFECOM).- La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (UTAE) ha pedido a las administraciones apoyo para todos los sectores afectados por los incendios en España ante los "devastadores" daños que se están sufriendo en términos económicos y humanos.

UTAE ha exigido en una nota de prensa este viernes a las administraciones autonómicas que afronten la realidad climática y diseñen, junto con las organizaciones agrarias, "planes integrales de prevención de incendios, apoyo a la ganadería extensiva y a la agricultura de proximidad y recuperación de la biodiversidad".

"Ahora es el momento de actuar contra el fuego" ante los "daños incalculables" que está ocasionando en el patrimonio natural, pero después hay que "apoyar económicamente" a los sectores y trabajadores afectados y, por último, exigir responsabilidades políticas y un aumento de inversión, ha afirmado en una nota de prensa este viernes.

Castilla y León, Galicia y Extremadura son las regiones más afectadas, pero también Madrid, Andalucía, Asturias, Valencia y Castilla la Mancha.

Entre los sectores afectados, ha destacado el de la apicultura y ha citado como ejemplo a Castilla y León donde, citando datos de Ucale-COAG, se calcula que hay unas 3.000 colmenas que se han visto devastadas por el fuego, con unos 100 apicultores afectados, y con unas previsiones de que en las zonas afectadas no se pueda ejercer la actividad en un lapso de 5 a 8 años.

A estos daños, se suman los de la ganadería y la agricultura. Producciones como el olivar, la viña, la patata, el tomate, la fruta y el cereal están siendo "duramente golpeados por los incendios, la sequía y el calor extremo". EFECOM