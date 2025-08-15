Taiwán eleva al 4,45 % su previsión de crecimiento económico para 2025 pese a aranceles

Taipéi, 15 ago (EFECOM).- El Gobierno de Taiwán revisó este viernes al alza su previsión de crecimiento económico para 2025, una semana después de que entrasen en vigor los aranceles del 20 % impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los productos taiwaneses.

En un comunicado, la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Ejecutivo indicó que el producto interior bruto (PIB) isleño experimentará un avance del 4,45 % este año, una mejora de 1,35 puntos porcentuales respecto al pronóstico anterior.

El principal motor de ese crecimiento serán las exportaciones de bienes y servicios, que aumentarán un 23,74 % en 2025, según el organismo estadístico, debido a la "fuerte" demanda derivada de la inteligencia artificial (IA) y de las aplicaciones de tecnología emergente.

"Muchos de los principales exportadores de componentes electrónicos y productos relacionados con servidores de IA también planean ampliar su capacidad de producción en Estados Unidos como parte de su despliegue global, lo que se espera que ayude a mitigar el impacto de los aranceles a los semiconductores", apuntó la DGBAS.

El consumo privado, por su parte, crecerá tan solo un 0,85 % por la incertidumbre arancelaria, mientras que la formación de capital fijo, un indicador clave a la hora de medir la inversión, se expandirá un 9,89 %.

Respecto a las perspectivas económicas para 2026, la DGBAS prevé un aumento del PIB del 2,81 %, motivado por la consolidación de las tecnologías y aplicaciones de inteligencia artificial.

"Esta expansión está alimentando una demanda fuerte y sostenida de hardware relacionado, que la capacidad manufacturera de Taiwán -ampliada en los últimos años- y sus altamente competitivas cadenas de suministro están bien posicionadas para satisfacer", señaló el comunicado.

Hogar del principal fabricante de semiconductores (TSMC) y del mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo (Foxconn), Taiwán experimentó un crecimiento de su PIB del 4,84 % en 2024, más de lo proyectado inicialmente por el Gobierno, gracias al impulso de las exportaciones.

Sin embargo, la investigación en curso de EE. UU. sobre las importaciones de semiconductores, que podrían traducirse en nuevos gravámenes contra ese sector, podrían golpear el desempeño exportador de Taiwán, cuyas ventas al país norteamericano enfrentan una tasa del 20 % desde el pasado 7 de agosto. EFECOM

(foto)