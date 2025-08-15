Se levanta el confinamiento de más de 200 personas en Galicia y se mantiene para 120

Santiago de Compostela, 15 ago (EFE).- La medida de confinamiento por los incendios se ha levantado para más de 200 personas en distintos puntos de Ourense, aunque se mantiene para otras 120 por los incendios forestales que afectan a esa provincia.

El 112 Galicia ha informado de que han concluido los de Rebordedondo, en Cualedro -60 personas-, y los de As Casas dos Montes, en Oímbra -142 personas-.

Solo siguen confinados 122 vecinos de A Madanela, en Monterrei.

Previamente, el confinamiento también se levantó para los vecinos de Estevesiños y Vences, en Monterrei, que este jueves tuvieron que resguardarse en sus casas.

Además, fueron evacuados de sus viviendas siete vecinos de Flariz (Monterrei), que según el 112 Galicia ya han podido volver a sus casas, mientras que los desalojados de una residencia de Chandrexa de Queixa continúan a la espera de poder volver a su domicilio,

Las 44 personas de la residencia de A Mezquita que fueron evacuados esta semana y trasladados a A Arnoia también han podido regresar.

Los incendios que intentan contrarrestar los servicios de extinción han calcinado unas 32.000 hectáreas.

Se mantiene declarada la situación 2 a nivel provincial en Ourense. EFE