Marc Márquez domina con suficiencia la primera tanda libre

El piloto español se impuso en el inicio de los entrenamientos del Gran Premio de Austria, superando al vigente campeón y a sus rivales en una mañana marcada por novedades técnicas, regresos destacados y la presencia de leyendas del motociclismo

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), líder de la clasificación provisional del mundial, dominó con suficiencia la primera tanda libre del Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito 'Red Bull Ring' de Spielberg.

Márquez, con un tiempo de 1:29.376, rodó más de tres décimas de segundo más rápido que los italianos Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), y que su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24).

La primera tanda libre de MotoGP comenzó con gran intensidad y varios pilotos pasando por la primera posición, entre ellos dos de los grandes protagonistas de la categoría, el italiano 'Pecco' Bagnaia y su compañero de equipo, Marc Márquez.

Una de las grandes novedades de la sesión fue la presencia del español Maverick Viñales (KTM RC 16), decidido a probarse tras la lesión sufrida en el hombro que le impidió correr la prueba de la República Checa, y también la nueva oportunidad del vigente campeón del mundo, Jorge Martín, para recuperar el pulso de la competición.

Aunque no fue la única novedad, pues en el plano técnico se confirmaba la llegada de un nuevo sistema de control electrónico para las motos, el control de estabilidad, que llega para complementar la eficacia del control de tracción, y que puede ser desactivado en cualquier momento.

En el trazado 'Red Bull Ring', además, se pudo confirmar la presencia de campeones del mundo de la talla del italiano Valentino Rossi o el australiano Casey Stoner, que no se querían perder esta primera cita tras el período estival.

En pista, Bagnaia fue la primera referencia válida de MotoGP con un registro de 1:29.686 que le daba 102 milésimas de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que no era otro que el español Alex Márquez, apenas 15 milésimas de segundo más rápido que su hermano Marc Márquez, tercero en el ecuador de la tanda.

Con poco más de quince minutos de sesión, Marc Márquez se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:29.376, que era 310 milésimas de segundo más rápido que el de su compañero 'Pecco' Bagnaia.

Por entonces, Jorge Martín, con algunos errores de pilotaje incluidos, se encontraba en la duodécima posición, y Maverick Viñales era decimonoveno.

En los minutos finales de esta primera sesión libre no hubo cambios en las posiciones de cabeza de la tabla, pero por detrás destacó el rendimiento de Jorge Martín, quien pegado al rebufo de la moto de Marc Márquez logró subir hasta la octava posición, mientras que Maverick Viñales perdió una posición y acabó vigésimo.

Con Marc Márquez líder, tras su estela acabaron 'Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), Joan Mir (Honda RC 213 V), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), Jorge Martín, Pedro Acosta (KTM RC 16) y Enea Bastianini (KTM RC 16). EFE

