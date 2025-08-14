Temas del día de EFE Economía del jueves, 14 de agosto de 2025

INDUSTRIA FACTURACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer la evolución de la cifra de negocio de la industria en junio después de que en mayo este sector facturara un 1,9 % menos que en el mismo periodo de 2024, el segundo mes consecutivo a la baja.

MERCADOS CRIPTOMONEDAS

Madrid - El bitcóin ha alcanzado un nuevo máximo histórico en la madrugada de este jueves al superar los 124.000 dólares, en un contexto de euforia para los mercados bursátiles, tras conocerse un dato de IPC estadounidense mejor de lo previsto y que abre las puertas a nuevas rebajas en los tipos de interés.

INCENDIOS AGRICULTURA

Madrid - La ola de incendios forestales que arrasa numerosos puntos de España se está cebando también con las tierras de cultivo; por ahora, se han declarado ya en lo que va de año 18.229 hectáreas de explotaciones calcinadas, con Cataluña y Andalucía como comunidades más afectadas.

R.UNIDO PIB

Londres - El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció un 0,3 % en el segundo trimestre del año, debido en parte al alza del sector de la construcción, informó este jueves la Oficina Nacional de Estadística, por encima del 0,1 % que anticipaban los expertos.

FOXCONN RESULTADOS

Taipei - La empresa taiwanesa Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, presenta sus resultados financieros del segundo trimestre.

- La tecnológica china Lenovo ganó 505 millones de dólares en primer trimestre, un 108 % más. (Texto enviado a las 4:32 horas)

Agenda informativa

09:00h.- Madrid.- INDUSTRIA FACTURACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) difunde datos sobre la evolución del Índice de Cifra de Negocios en la Industria de junio.

09:00h.- Madrid.- AFILIACIÓN EXTRANJEROS.- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica los datos de afiliación de trabajadores extranjeros relativa al mes pasado.

10:00h.- Madrid.- BCE FINANCIACIÓN.- El Banco de España publica los datos de las peticiones de fondos de las entidades de crédito que operan en España al Banco Central Europeo (BCE) en el mes de julio.

Internacional

Bruselas.- UE PIB.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica la segunda estimación preliminar del PIB del segundo trimestre de 2025 de la UE y la eurozona. (Infografía)

Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE en el mes de junio.

Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina Nacional de Estadísticas difunde la evolución del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre del año.

París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican las cifras definitivas de la inflación de julio.

Fráncfort.- RWE RESULTADOS.- La empresa energética alemana RWE publica sus resultados financieros correspondientes al primer semestre.

Oslo.- NORUEGA TIPOS.- El Banco Central de Noruega anuncia sus decisiones sobre política monetaria y tipos de interés.

Lisboa.- PORTUGAL TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de Portugal publica los datos de la actividad turística en el país en el segundo trimestre.

Taipéi.- FOXCONN RESULTADOS.- La taiwanesa Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, publica sus resultados financieros del segundo trimestre.

Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en junio del sector servicios.

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2025.

Sao Paulo.- NUBANK RESULTADOS.- El banco digital Nubank, que cuenta con unos cien millones de clientes en Brasil, México y Colombia, divulga sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre.

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP) toma una decisión acerca de la tasa de interés de referencia.

Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Gobierno colombiano divulga el Índice de Producción Industrial (IPI) de junio.

