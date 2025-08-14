Espana agencias

Renfe retoma la alta velocidad a Galicia suspendida ayer por el incendio en Ourense

Un convoy especial sale desde la capital tras la revisión de la infraestructura afectada por el fuego en Ourense, mientras la empresa coordina alternativas y anuncia la recuperación progresiva de los trayectos interrumpidos entre ambas regiones

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 14 ago (EFECOM).- Renfe ha reanudado este jueves los servicios de alta velocidad que enlazan Madrid con Galicia una vez que se ha analizado el estado de la vía tras el incendio en la provincia de Ourense.

La compañía pública ha informado en X que un tren especial se dispone a efectuar la salida desde Madrid-Chamartin, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña.

El resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina.

Además, tiene previsto habilitar trenes especiales para quienes no pudieron viajar este miércoles, cuando se suspendió la línea.

La alta velocidad entre Madrid y Galicia se suspendió ayer a las 15.15 horas a causa de un incendio forestal originado entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña.

Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia han permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieron viajar por el fuego. EFECOM

Temas Relacionados

RenfeAlta velocidadGaliciaOurenseMadridA CoruñaIncendio forestalEFECOMMadrid-ChamartínZamoraEFE

Últimas Noticias

Seis meses de prisión para ocho personas por blanqueo mediante aplicaciones de envío instantáneo de dinero en Valencia

Seis meses de prisión para

Barbón defiende la acogida de menores migrantes y recuerda la historia migratoria de Asturias

Barbón defiende la acogida de

AVT pide a la Audiencia Nacional que prohíba una movilización en Bilbao que reclama "la vuelta a casa" de presos de ETA

AVT pide a la Audiencia

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de

Nueve detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan a disposición judicial

Nueve detenidos en Mallorca en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los efectos positivos

Estos son los efectos positivos de darte de la mano con alguien: “Regula las emociones”

La Guardia Civil para a un hombre con “actitud sospechosa” en el aeropuerto de Sevilla y encuentran 2,5 kilos de cocaína en un doble fondo de su mochila

Una mujer atropellada por una niña de ocho años en un kart de pedales recibirá 13.593 euros de indemnización del tío de la menor y de la empresa de alquiler

Este es el coche eléctrico que ha establecido el récord Guinness de autonomía y se puede comprar en España: 935,44 kilómetros con una sola carga

Un conserje con un trastorno psicótico por su dependencia al alcohol y la cocaína consigue la incapacidad permanente absoluta

ECONOMÍA

Una ingeniera de Microsoft comparte

Una ingeniera de Microsoft comparte su estrategia para haber logrado cuatro ascensos en cinco años: “No consiste solo en hacer lo que te piden”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Un abogado laboralista explica qué pasa si mientes en el currículum: “No sé donde está la línea roja”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 14 de agosto

Tres españoles que se fueron al extranjero en busca de trabajo coinciden en qué han conseguido fuera que en España es imposible: “Con mi primer trabajo me compré una casa”

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”