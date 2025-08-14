Renfe retoma la alta velocidad a Galicia suspendida ayer por el incendio en Ourense

Madrid, 14 ago (EFECOM).- Renfe ha reanudado este jueves los servicios de alta velocidad que enlazan Madrid con Galicia una vez que se ha analizado el estado de la vía tras el incendio en la provincia de Ourense.

La compañía pública ha informado en X que un tren especial se dispone a efectuar la salida desde Madrid-Chamartin, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña.

El resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina.

Además, tiene previsto habilitar trenes especiales para quienes no pudieron viajar este miércoles, cuando se suspendió la línea.

La alta velocidad entre Madrid y Galicia se suspendió ayer a las 15.15 horas a causa de un incendio forestal originado entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña.

Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia han permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieron viajar por el fuego. EFECOM