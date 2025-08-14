Espana agencias

La Bolsa española sube el 0,29 % y busca consolidar los 15.000 puntos que alcanzó ayer

El principal índice español continúa en máximos no vistos desde 2006 y los inversores siguen de cerca nuevos datos económicos en Europa y Estados Unidos, así como detalles de la próxima reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin

Por Newsroom Infobae

Madrid, 14 ago (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este jueves con un avance del 0,29 %, y trata de consolidar el nivel de los 15.000 puntos, que conquistó en la víspera, una jornada que fue de euforia para los mercados tras el buen dato del IPC en EE. UU. y las nuevas expectativas de recortes.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, gana 43,1 puntos, ese 0,29 %, se mueve en los 15.063 y continúa en su mejor nivel en dieciocho años. El selectivo español se encamina a su posible novena jornada de ascensos consecutivos e incrementa su revalorización anual al 29,91 %.

Los inversores estarán atentos a la publicación de algunos datos macroeconómicos en Europa y en EE. UU., así como a las novedades sobre el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, previsto para mañana viernes. EFECOM

