El presidente de Canarias prevé reunirse con Pedro Sánchez antes de que finalice agosto

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado convencido este martes de que antes de que finalice el mes de agosto se verá con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien pasa sus vacaciones en La Mareta, en la isla de Lanzarote.

Clavijo, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, ha indicado que los gabinetes de ambos gobiernos contactaron entre finales de julio y principios de agosto para poder mantener una reunión y despachar con el presidente de España.

Ahora, tras unos días de asueto del presidente canario, los gabinetes de Presidencia de ambos mandatarios han vuelto a contactar para fijar en estos próximos días una fecha, matizando Clavijo que la voluntad, tanto del presidente Pedro Sánchez como por su parte, es la "de mantener ese encuentro para poder despachar".

"Estoy convencido de que esa reunión la tendremos antes de que acabe el mes de agosto", apostilló para agregar que entre los temas que seguramente se plantearán están los menores migrantes no acompañados, la situación económica de Canarias o el cumplimiento de la agenda canaria, entre otros.