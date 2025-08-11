Red.es destina 200 millones para formar a 80.000 profesionales en digitalización e IA

Madrid, 11 ago (EFECOM).- El ente público Red.es destinará 200 millones de euros para la formación de hasta 80.000 profesionales en materia de digitalización en inteligencia artificial dentro de un programa que comenzará en este último cuatrimestre del año.

Se trata de una inversión del programa de formación de Competencias Digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante los fondos Next Generation de la Unión Europea, según ha informado Red.es este lunes en un comunicado.

La formación está dirigida a profesionales colegiados de sectores clave como el sanitario, jurídico, económico, social, ingeniería y arquitectura y estará estructurada en cursos de 150 horas. EFECOM