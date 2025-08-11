Espana agencias

Red.es destina 200 millones para formar a 80.000 profesionales en digitalización e IA

Cerca de 80.000 especialistas colegiados en ámbitos como sanidad, derecho, economía o ingeniería podrán acceder próximamente a capacitación avanzada en inteligencia artificial gracias a una inversión europea enfocada en impulsar habilidades digitales en España

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 11 ago (EFECOM).- El ente público Red.es destinará 200 millones de euros para la formación de hasta 80.000 profesionales en materia de digitalización en inteligencia artificial dentro de un programa que comenzará en este último cuatrimestre del año.

Se trata de una inversión del programa de formación de Competencias Digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante los fondos Next Generation de la Unión Europea, según ha informado Red.es este lunes en un comunicado.

La formación está dirigida a profesionales colegiados de sectores clave como el sanitario, jurídico, económico, social, ingeniería y arquitectura y estará estructurada en cursos de 150 horas. EFECOM

Temas Relacionados

Red.esDigitalizaciónInteligencia artificialUnión EuropeaMadridEspañaColegios ProfesionalesPlan de Recuperación Transformación y ResilienciaFondos Next GenerationCompetencias digitalesEFE

Últimas Noticias

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

IU apunta a una "negligencia"

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como

ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC exige al Gobierno promover
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia de Segovia demanda

Una familia de Segovia demanda a Disneyland París por tener atracciones cerradas: la jueza rechaza su solicitud de reembolso al ser “desproporcionada”

“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

ECONOMÍA

El fenómeno de los ‘turistas

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol