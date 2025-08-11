Espana agencias

Energética danesa Ørsted quiere conseguir más de 8.000 millones en ampliación de capital

La empresa danesa enfrenta retos económicos tras cancelar proyectos en Estados Unidos y registra fuertes caídas en bolsa, mientras prepara una operación financiera clave respaldada en parte por el gobierno y resta definir apoyo de minoritarios en septiembre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Copenhague, 11 ago (EFECOM).- La compañía Ørsted, el mayor grupo energético de Dinamarca y una de las principales impulsoras de energía eólica marina en el mundo, ha anunciado este lunes una ampliación de capital por importe de 60.000 millones de coronas (8.037 millones de euros) para financiar sus proyectos de inversión.

Ørsted, con dificultades económicas en los últimos dos años, ha achacado al adverso mercado eólico en Estados Unidos la imposibilidad de lograr financiación a través de la venta de participaciones en el parque eólico marino Sunrise Wind (EE. UU.).

El Estado danés, que controla el 50,1 % del capital, ya ha anunciado que sufragará la mitad de la ampliación, mientras que el resto de accionistas gozará también de un derecho preventivo parra participar en la operación.

La ampliación debe ser aprobada formalmente en la próxima asamblea de accionistas del 5 de septiembre.

La presidenta del consejo de administración de la firma danesa, Lene Skole, ha hecho referencia en un comunicado a la evolución regulatoria "sin precedentes" en Estados Unidos, que ha llevado a elegir la ampliación de capital como mejor opción para sostener futuros proyectos de Ørsted, sobre todo en ese país.

El anuncio se ha hecho coincidiendo con la presentación del resultado del primer semestre, en el que la empresa registró un beneficio neto de 8.238 millones de coronas danesas (1.104 millones de euros), ocho veces más que un año atrás.

La cancelación de dos proyectos eólicos marinos estadounidenses en noviembre de 2023 provocó una pérdida millonaria a Ørsted, que abandonó a continuación varios mercados, entre ellos el español, y despidió a cientos de trabajadores.

Las acciones de Ørsted caían este lunes más de un 27 % en la bolsa de Copenhague a las 10.21 hora local (8.21 GMT). EFECOM

Temas Relacionados

ØrstedAmpliación de capitalLene SkoleEstado danésCopenhagueEstados UnidosEnergía eólica marinaInversiónSunrise WindEFECOMEFE

Últimas Noticias

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

IU apunta a una "negligencia"

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como

ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC exige al Gobierno promover
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia de Segovia demanda

Una familia de Segovia demanda a Disneyland París por tener atracciones cerradas: la jueza rechaza su solicitud de reembolso al ser “desproporcionada”

“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

ECONOMÍA

El fenómeno de los ‘turistas

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol