Energética danesa Ørsted quiere conseguir más de 8.000 millones en ampliación de capital

Copenhague, 11 ago (EFECOM).- La compañía Ørsted, el mayor grupo energético de Dinamarca y una de las principales impulsoras de energía eólica marina en el mundo, ha anunciado este lunes una ampliación de capital por importe de 60.000 millones de coronas (8.037 millones de euros) para financiar sus proyectos de inversión.

Ørsted, con dificultades económicas en los últimos dos años, ha achacado al adverso mercado eólico en Estados Unidos la imposibilidad de lograr financiación a través de la venta de participaciones en el parque eólico marino Sunrise Wind (EE. UU.).

El Estado danés, que controla el 50,1 % del capital, ya ha anunciado que sufragará la mitad de la ampliación, mientras que el resto de accionistas gozará también de un derecho preventivo parra participar en la operación.

La ampliación debe ser aprobada formalmente en la próxima asamblea de accionistas del 5 de septiembre.

La presidenta del consejo de administración de la firma danesa, Lene Skole, ha hecho referencia en un comunicado a la evolución regulatoria "sin precedentes" en Estados Unidos, que ha llevado a elegir la ampliación de capital como mejor opción para sostener futuros proyectos de Ørsted, sobre todo en ese país.

El anuncio se ha hecho coincidiendo con la presentación del resultado del primer semestre, en el que la empresa registró un beneficio neto de 8.238 millones de coronas danesas (1.104 millones de euros), ocho veces más que un año atrás.

La cancelación de dos proyectos eólicos marinos estadounidenses en noviembre de 2023 provocó una pérdida millonaria a Ørsted, que abandonó a continuación varios mercados, entre ellos el español, y despidió a cientos de trabajadores.

Las acciones de Ørsted caían este lunes más de un 27 % en la bolsa de Copenhague a las 10.21 hora local (8.21 GMT). EFECOM