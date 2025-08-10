Espana agencias

Sánchez reivindica a Zelenski como actor imprescindible en las conversaciones de paz: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han coincidido en que tanto Europa como Ucrania deben ser actores instrumentales para resolver el conflicto con Rusia en su primer diálogo tras el anuncio, este viernes, de la inminente cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin.

"Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos", ha manifestado el presidente del Gobierno español en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X tras la conversación con el mandatario ucraniano quien, por su parte, ha destacado la importancia de que "Pedro y yo compartimos la misma visión: hay que tener en cuenta la voz de Europa".

Ambos líderes han coincidido igualmente que resulta imprescindible que Ucrania preserve su integridad territorial después de que Trump avanzara el viernes que las conversaciones con Putin, que no tienen en cuenta a Zelenski, podrían tratar un "canje de territorios". Dicho de otra forma, supondría la legitimación norteamericana de los territorios ucranianos incorporados a Rusia a lo largo del conflicto en el este del país, desde 2014.

Zelenski ha considerado en este sentido como prioritario que Rusia "no intente imponer a nadie, una vez más, unas condiciones irreales", mientras que Sánchez ha insistido en la necesidad de "alcanzar una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania" antes de reiterar a su homólogo ucraniano su "total apoyo".

Zelenski también ha confirmado que ha tratado con Sánchez "el camino de Ucrania hacia la integración europea" antes de recordar que su país "ha cumplido con todas sus obligaciones y está totalmente preparado para abrir el primer bloque de negociaciones".

La conversación con Sánchez se enmarca en la ronda de contactos que lleva manteniendo Zelenski desde primera hora de este sábado con líderes europeos, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, sobre el anuncio de la próxima cumbre entre Trump y Putin el 15 de agosto en el estado nortamericano de Alaska.

