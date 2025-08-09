Barry B se consagra en una noche de música con raíz y sones escoceses

Aranda De Duero (Burgos), 08 ago (EFE).- Y en su vigésimo octava edición, el festival de música Sonorama, que se celebra en Aranda de Duero (Burgos) ha tenido en el escenario principal, como cabeza de cartel, a un artista de la tierra.

Un honor que ha recaído en el arandino Barry B, alter ego de Gabriel Barriuso, quien ha superado con nota la experiencia consagrándose como una más de las estrellas que llenan de música el ambiente estival durante el segundo fin de semana de agosto.

Durante una hora, Barry B ha desgranado sobre las tablas sus temas, la mayoría de las canciones de su primer disco, 'Chato' y otros que serán editados en breve.

Casi 60 minutos de un estilo ecléctico, en el que el rock y el pop se han mezclado con toques electrónicos, letras rapeadas... han hecho las delicias del numeroso público que se ha mantenido firme frente al escenario Ribera del Duero y no ha sucumbido a la tentación de dar por cerrada la noche tras la actuación de Carolina Durante.

'Taj Mahal' y 'Vis a vis' han precedido a 'Trankis', la colaboración con Aitana que se ha vilarizado y convertido en todo un éxito.

Y 'Swish' ha precedido uno de los momentos más emotivos de la actuación, cuando ha salido al escenario su pequeña prima, que ha superado la leucemia, para interpretar 40K en todo un alegato musical a favor de la investigación médica.

Ha habido tiempo para que Gara Durán le haya acompañado en 'El lago de mi pena', para interpretar 'Rookies' y para que Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante cantara junto a él 'Yo pensaba que me había tocado dios' con la que ha cerrado el concierto.

Pero ni mucho menos la segunda noche de Sonorama 2025 pasará a la historia exclusivamente por la actuación del arandino.

Se ha disfrutado también con los sonidos de Besmaya, Chambao, Rufus T. Firefly y La Raíz: Y, sobre todo, se ha saldado una deuda pendiente desde hace más de un lustro, la presencia de Franz Ferdinand en el escenario principal.

Los escoceses han demostrado que quien tuvo retuvo y su estilo, mezcla de indie, pop, rock y tan identificable con la música británica, ha puesto a bailar a las más de 30.000 personas que llenaban el recinto.

'Matinee', 'Night or day' o 'Walk away' se han encadenado con 'Build it up', 'Evil eye' o 'Jaqueline'. Casi una veintena de temas de todo su repertorio para llenar más de una hora de concierto que ha finalizado con otro de sus grandes éxitos, 'This Fire'.

Y después de todo esto, aún ha quedado tiempo para Nena Daconte, el ritmo de Carlos Jean y recuperar fuerzas para la jornada central del festival donde se espera con especial interés el concierto que ofrecerá Arde Bogotá, donde presentará su espectáculo 'Eclipse'. EFE

