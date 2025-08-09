Espana agencias

Barry B se consagra en una noche de música con raíz y sones escoceses

Franz Ferdinand hizo vibrar Sonorama 2025 ante más de 30.000 asistentes, mientras una emotiva actuación de Barry B incluyó colaboraciones y un mensaje a favor de la investigación médica, dejando el ambiente preparado para nuevas presentaciones destacadas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Aranda De Duero (Burgos), 08 ago (EFE).- Y en su vigésimo octava edición, el festival de música Sonorama, que se celebra en Aranda de Duero (Burgos) ha tenido en el escenario principal, como cabeza de cartel, a un artista de la tierra.

Un honor que ha recaído en el arandino Barry B, alter ego de Gabriel Barriuso, quien ha superado con nota la experiencia consagrándose como una más de las estrellas que llenan de música el ambiente estival durante el segundo fin de semana de agosto.

Durante una hora, Barry B ha desgranado sobre las tablas sus temas, la mayoría de las canciones de su primer disco, 'Chato' y otros que serán editados en breve.

Casi 60 minutos de un estilo ecléctico, en el que el rock y el pop se han mezclado con toques electrónicos, letras rapeadas... han hecho las delicias del numeroso público que se ha mantenido firme frente al escenario Ribera del Duero y no ha sucumbido a la tentación de dar por cerrada la noche tras la actuación de Carolina Durante.

'Taj Mahal' y 'Vis a vis' han precedido a 'Trankis', la colaboración con Aitana que se ha vilarizado y convertido en todo un éxito.

Y 'Swish' ha precedido uno de los momentos más emotivos de la actuación, cuando ha salido al escenario su pequeña prima, que ha superado la leucemia, para interpretar 40K en todo un alegato musical a favor de la investigación médica.

Ha habido tiempo para que Gara Durán le haya acompañado en 'El lago de mi pena', para interpretar 'Rookies' y para que Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante cantara junto a él 'Yo pensaba que me había tocado dios' con la que ha cerrado el concierto.

Pero ni mucho menos la segunda noche de Sonorama 2025 pasará a la historia exclusivamente por la actuación del arandino.

Se ha disfrutado también con los sonidos de Besmaya, Chambao, Rufus T. Firefly y La Raíz: Y, sobre todo, se ha saldado una deuda pendiente desde hace más de un lustro, la presencia de Franz Ferdinand en el escenario principal.

Los escoceses han demostrado que quien tuvo retuvo y su estilo, mezcla de indie, pop, rock y tan identificable con la música británica, ha puesto a bailar a las más de 30.000 personas que llenaban el recinto.

'Matinee', 'Night or day' o 'Walk away' se han encadenado con 'Build it up', 'Evil eye' o 'Jaqueline'. Casi una veintena de temas de todo su repertorio para llenar más de una hora de concierto que ha finalizado con otro de sus grandes éxitos, 'This Fire'.

Y después de todo esto, aún ha quedado tiempo para Nena Daconte, el ritmo de Carlos Jean y recuperar fuerzas para la jornada central del festival donde se espera con especial interés el concierto que ofrecerá Arde Bogotá, donde presentará su espectáculo 'Eclipse'. EFE

nlv/mam

(foto)

(video)

Temas Relacionados

Barry BSonoramaAranda de DueroFranz FerdinandCarolina DuranteBurgosEscociaMúsica en vivoRockPopEFE

Últimas Noticias

"Satisfacción" en la plataforma contra la planta de biogás en Cabezón de la Sal (Cantabria) tras archivarse el proyecto

"Satisfacción" en la plataforma contra

La ANC acusa a Illa de "vender humo con cara de sepulturero" en su primer año de Govern

La ANC acusa a Illa

UPN reta a Elma Saiz a demostrar su "total colaboración" pidiendo comparecer en el Parlamento navarro por el caso Cerdán

UPN reta a Elma Saiz

El PSE denuncia pintadas en su sede de San Sebastián en las que se les tilda de "ladrones" en euskera

El PSE denuncia pintadas en

PSE denuncia pintadas en el recinto universitario de San Sebastián en las que se les llama "ladrones" en euskera

PSE denuncia pintadas en el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desalojan a 40 personas por

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se desconoce el alcance de los daños materiales, pero “el monumento está a salvo”

El excomisionado del Gobierno tras la dana José María Ángel recibe el alta hospitalaria

Alberto Chicote explica cómo bajó casi 50 kilos: “Estuve muchísimos años pesando 120 kilos”

Un perro se reencuentra con sus dueños tras estar desaparecido durante 11 años

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Un obrero gana 2 millones de euros con un ‘Rasca y gana’ de 10 euros

Dos personas roban la casa de una mujer con demencia y en cuidados paliativos tras falsificar su firma: enfrentan al menos diez cargos

España sumará a su oferta hotelera 800 nuevos proyectos hasta 2028 con una inversión de 7.800 millones de euros

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española