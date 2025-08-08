Espana agencias

Transportes estudia usar hidrógeno verde en vez de diésel en las líneas no electrificadas

El Gobierno impulsa una consulta para recabar propuestas innovadoras del sector ferroviario y analizar potenciales reemplazos sostenibles al combustible fósil, con el objetivo de modernizar más de 4.900 kilómetros de vías convencionales y reducir emisiones en España

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 8 ago (EFECOM).- El Ministerio de Transportes ha iniciado una consulta para estudiar el uso de distintas alternativas a la tracción diésel, entre ellas las baterías de hidrógeno verde, en las redes ferroviarias no electrificadas, que cubren 4.953 kilómetros de la red ferroviaria de interés general.

Para ello, Transportes ha publicado en la plataforma de contratación del sector público una consulta preliminar al mercado con el objetivo de recopilar información de los operadores del sector ferroviario, han confirmado fuentes del ministerio.

A través de la Dirección General del Sector Ferroviario (DGSF), este proceso dará soporte a los estudios necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos.

Asimismo, también estudiará la viabilidad de su modernización con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel, con tal de reducir las emisiones.

Las líneas actualmente no electrificadas sobre las que se están investigando las alternativas de tracción sostenible son las de Ávila–Salamanca, Torralba (Cuenca)–Soria, Huesca–Canfranc (Huesca), Cáceres–Valencia de Alcántara (Cáceres), Zafra (Badajoz)–Huelva y Mérida–Los Rosales (Sevilla).

Este proceso, asegura el ministerio, "es un paso clave para abrir el proceso a todo el sector industrial, dar voz a los fabricantes e incorporar sus conocimientos al diseño de las soluciones más eficientes y realistas", alineadas con los principios climáticos y medioambientales de la Unión Europea.

La iniciativa nace de los compromisos asumidos con la Comisión Europea, vinculados a las inversiones ejecutadas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En ese marco, se acordó incorporar en una nueva estrategia una planificación de la electrificación o el impulso de tecnologías libres de combustibles fósiles, como trenes de hidrógeno o de baterías en las líneas no electrificadas.

De hecho, estas actuaciones forman parte de la nueva estrategia y análisis de las necesidades de electrificación de la Red Ferroviaria de Interés General, actualmente en elaboración y que tiene previsto finalizarse en 2026.

Actualmente, el 57,5 % de los 11.672 kilómetros de la Red Ferroviaria de Interés General se encuentra electrificada, mientras que, en la alta velocidad, el 94,2 % de los 3.748 kilómetros se encuentran electrificados. EFECOM

Temas Relacionados

Hidrógeno verdeMinisterio de TransportesComisión EuropeaDirección General del Sector FerroviarioÁvilaSalamancaElectrificación ferroviariaTracción sostenibleRed Ferroviaria de Interés GeneralMecanismo de Recuperación y ResilienciaEFE

Últimas Noticias

Controlado el incendio forestal declarado en Tarifa (Cádiz)

Tras días de intensa labor, los equipos de emergencia han reducido la presencia operativa en La Peña, supervisando los focos residuales tras el peligroso siniestro que provocó desalojos, realojos temporales y cortes en la principal vía de acceso

Infobae

Suben a 47 los migrantes rescatados este jueves al sur de Mallorca

Infobae

Inter Miami-Tigres y Pachuca-LA Galaxy, duelos de cuartos de la Leagues Cup

El torneo binacional entra en etapa decisiva tras definirse los cuatro compromisos que determinarán a los semifinalistas, con equipos destacados como Seattle Sounders y Toluca enfrentando a rivales que sorprendieron, incluyendo la presencia de figuras recién incorporadas

Infobae

Galaxy golea a Santos Laguna y se queda con el último boleto disponible a cuartos de final

Con exhibición ofensiva de Paintsil, Nascimento, Yoshida y Sanabria, el club angelino avanza a la siguiente ronda, sumando siete unidades tras dos triunfos y un empate, dejando al cuadro mexicano fuera del certamen continental

Infobae

Alyssa Thomas hace historia en la WNBA con tres triples-dobles seguidos

La estrella de Phoenix lideró una aplastante victoria sobre Indiana con 18 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, consolidando un récord inédito en el torneo y potenciando la racha ganadora de su equipo en la temporada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Los medicamentos, una de las incógnitas pendientes de los aranceles de Trump: las farmacéuticas españolas alertan ante un “coste directo sobre los pacientes”

Dos heridos en el incendio de una granja de gallinas en Motilla del Palancar (Cuenca)

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

ECONOMÍA

El chef Jordi Cruz opina

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

El BBVA deshoja la margarita sobre si mantener la opa a Sabadell o retirarla: “Las dos opciones serían positivas para el banco”

DEPORTES

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles