Transportes estudia usar hidrógeno verde en vez de diésel en las líneas no electrificadas

Madrid, 8 ago (EFECOM).- El Ministerio de Transportes ha iniciado una consulta para estudiar el uso de distintas alternativas a la tracción diésel, entre ellas las baterías de hidrógeno verde, en las redes ferroviarias no electrificadas, que cubren 4.953 kilómetros de la red ferroviaria de interés general.

Para ello, Transportes ha publicado en la plataforma de contratación del sector público una consulta preliminar al mercado con el objetivo de recopilar información de los operadores del sector ferroviario, han confirmado fuentes del ministerio.

A través de la Dirección General del Sector Ferroviario (DGSF), este proceso dará soporte a los estudios necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos.

Asimismo, también estudiará la viabilidad de su modernización con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel, con tal de reducir las emisiones.

Las líneas actualmente no electrificadas sobre las que se están investigando las alternativas de tracción sostenible son las de Ávila–Salamanca, Torralba (Cuenca)–Soria, Huesca–Canfranc (Huesca), Cáceres–Valencia de Alcántara (Cáceres), Zafra (Badajoz)–Huelva y Mérida–Los Rosales (Sevilla).

Este proceso, asegura el ministerio, "es un paso clave para abrir el proceso a todo el sector industrial, dar voz a los fabricantes e incorporar sus conocimientos al diseño de las soluciones más eficientes y realistas", alineadas con los principios climáticos y medioambientales de la Unión Europea.

La iniciativa nace de los compromisos asumidos con la Comisión Europea, vinculados a las inversiones ejecutadas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En ese marco, se acordó incorporar en una nueva estrategia una planificación de la electrificación o el impulso de tecnologías libres de combustibles fósiles, como trenes de hidrógeno o de baterías en las líneas no electrificadas.

De hecho, estas actuaciones forman parte de la nueva estrategia y análisis de las necesidades de electrificación de la Red Ferroviaria de Interés General, actualmente en elaboración y que tiene previsto finalizarse en 2026.

Actualmente, el 57,5 % de los 11.672 kilómetros de la Red Ferroviaria de Interés General se encuentra electrificada, mientras que, en la alta velocidad, el 94,2 % de los 3.748 kilómetros se encuentran electrificados. EFECOM