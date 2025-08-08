Espana agencias

Se mantiene activo uno de los incendios de A Fonsagrada (Lugo) con 120 hectáreas quemadas

Numerosos efectivos terrestres y aéreos trabajan contra un siniestro iniciado el martes en la parroquia de Monteseiro, donde ya se han calcinado 120 hectáreas, mientras el resto de los grandes focos de Galicia están bajo control o estabilizados

Santiago de Compostela, 8 ago (EFE).- Uno de los dos incendios de A Fonsagrada (Lugo), el de la parroquia de Monteseiro, se mantiene activo con 120 hectáreas quemadas, mientras que el resto de los fuegos de más de 20 hectáreas contra los que se sigue luchando en Galicia permanecen controlados o estabilizados, según informa la Consellería de Medio Rural.

El de Monteseiro se inició a las 15:30 horas del martes y para su extinción se han movilizado, hasta el momento, 6 técnicos, 37 agentes, 47 brigadas, 51 motobombas, 3 palas, 7 helicópteros y 8 aviones.

Sí está controlado en el mismo municipio lucense, desde las 21:30 del jueves, el que afecta a Cereixido, que según las últimas estimaciones provisionales afecta a alrededor de 20 hectáreas.

En A Coruña están controlados los de Camariñas-Xaviña (50 hectáreas) y Ponteceso-Corme Aldea (60 hectáreas), en los que tuvo que intervenir la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se llegó a decretar el nivel 2 de emergencia.

En el de Corme Aldea, este jueves pudieron incorporarse a las labores de extinción medios aéreos al haber mejorado las condiciones meteorológicas.

También está controlado en Ponteceso el de la parroquia de Brantuas, que afecta a unas 200 hectáreas.

Además, se encuentra estabilizado en A Coruña el de As Pontes de García Rodríguez-O Freixo (20 hectáreas).

En Ourense permanece controlado el de Vilardevós-Terroso desde la noche del lunes con 570 hectáreas afectadas, un fuego en el que también fue necesario -hasta el domingo por la noche- el nivel 2 por su proximidad a núcleos de población y la intervención de la UME.

Situación 2 de emergencia que también se decretó en dos incendios de la provincia de Pontevedra en los que ese nivel ya se ha anulado y que están controlados, los de As Neves, parroquia de San Pedro de Batalláns, con más de 50 hectáreas, y Salceda de Caselas-A Picoña, con 80 hectáreas quemadas.

La Consellería de Medio Rural recuerda que el número de teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía para advertir de cualquier fuego forestal que sea detectado.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento, el 900815085. EFE

