Polonia avanza en la transición energética con su primer parque eólico marino

Cracovia (Polonia), 8 ago (EFECOM).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, visitó este viernes las obras del primer parque eólico marino construido en Polonia, y que, con el nombre de Baltic Power, estará a pleno rendimiento el año que viene con una producción de 1,2 GW.

En una rueda de prensa en Łeba (norte), Tusk subrayó la importancia del proyecto para la "seguridad energética" polaca y el hecho de que marca un "hito técnico y logístico" en la transición de Polonia a fuentes de energía renovables, entre las que la producción eólica de electricidad ocupa actualmente el 15 %.

Las 76 turbinas Vestas V236 de 15 MW que formarán el parque eólico marino están financiadas por la empresa estatal polaca Orlen y la empresa canadiense Northland Power, y, con su palas de 115 metros de largo y una altura superior a los 260 metros, estarán entre las más grandes del mundo.

Polonia mantiene una alta dependencia del carbón, que en 2024 aún producía casi el 57 % de su electricidad, y a pesar de los proyectos para adoptar energías menos contaminantes, el Ejecutivo de Tusk se enfrenta a problemas derivados de la falta de legislación, como es el caso de las turbinas eólicas terrestres (un proyecto que ha sido vetado por el anterior presidente y lo será de nuevo por el actual) y por la baja productividad de las minas de carbón, que emplean a unas 75.000 personas, pero producen unas 18 veces menos mineral por trabajador que, por ejemplo, las de Estados Unidos.

Durante su intervención, Tusk también abordó la "preocupante situación" creada por las interferencias de la señal GPS que se han detectado en los últimos años, de las que Polonia responsabiliza a Rusia, y que han sido denunciadas por buques y aeronaves de Polonia y de varios países bálticos.

El primer ministro polaco reconoció que "es un problema que ya se ha convertido en persistente" e indicó que según las autoridades de su país "proceden de la parte rusa" de Kaliningrado, un enclave ruso entre las costas polaca y lituana.

El líder polaco anunció que convocará una cumbre del Consejo de Estados del Mar Báltico (CBSS) para tratar la seguridad de las inversiones en la región, y subrayó su intención de "involucrar también a la OTAN".

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ya ha instado a Rusia a cesar estas actividades disruptivas. EFECOM