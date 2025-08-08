Espana agencias

Polonia avanza en la transición energética con su primer parque eólico marino

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cracovia (Polonia), 8 ago (EFECOM).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, visitó este viernes las obras del primer parque eólico marino construido en Polonia, y que, con el nombre de Baltic Power, estará a pleno rendimiento el año que viene con una producción de 1,2 GW.

En una rueda de prensa en Łeba (norte), Tusk subrayó la importancia del proyecto para la "seguridad energética" polaca y el hecho de que marca un "hito técnico y logístico" en la transición de Polonia a fuentes de energía renovables, entre las que la producción eólica de electricidad ocupa actualmente el 15 %.

Las 76 turbinas Vestas V236 de 15 MW que formarán el parque eólico marino están financiadas por la empresa estatal polaca Orlen y la empresa canadiense Northland Power, y, con su palas de 115 metros de largo y una altura superior a los 260 metros, estarán entre las más grandes del mundo.

Polonia mantiene una alta dependencia del carbón, que en 2024 aún producía casi el 57 % de su electricidad, y a pesar de los proyectos para adoptar energías menos contaminantes, el Ejecutivo de Tusk se enfrenta a problemas derivados de la falta de legislación, como es el caso de las turbinas eólicas terrestres (un proyecto que ha sido vetado por el anterior presidente y lo será de nuevo por el actual) y por la baja productividad de las minas de carbón, que emplean a unas 75.000 personas, pero producen unas 18 veces menos mineral por trabajador que, por ejemplo, las de Estados Unidos.

Durante su intervención, Tusk también abordó la "preocupante situación" creada por las interferencias de la señal GPS que se han detectado en los últimos años, de las que Polonia responsabiliza a Rusia, y que han sido denunciadas por buques y aeronaves de Polonia y de varios países bálticos.

El primer ministro polaco reconoció que "es un problema que ya se ha convertido en persistente" e indicó que según las autoridades de su país "proceden de la parte rusa" de Kaliningrado, un enclave ruso entre las costas polaca y lituana.

El líder polaco anunció que convocará una cumbre del Consejo de Estados del Mar Báltico (CBSS) para tratar la seguridad de las inversiones en la región, y subrayó su intención de "involucrar también a la OTAN".

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ya ha instado a Rusia a cesar estas actividades disruptivas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Valencia llega sin ganar en esta pretemporada al último test en Mestalla ante el Torino

Infobae

El Trofeo Festa d’Elx pone a prueba al Elche ante un Hércules crecido

Infobae

El portero del Lille Lucas Chevalier va a fichar hoy con el PSG para cinco temporadas

Infobae

Zaragoza y Huesca cierran su pretemporada con el Memorial Carlos Lapetra en juego

Infobae

Partey, Pino y Akomach, novedades en la sesión del Villarreal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)