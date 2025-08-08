Espana agencias

Nicolò D'Antino: "Estaba deseando encontrar un nuevo reto en mi carrera"

El extremo italiano expresó satisfacción por incorporarse al conjunto gallego, destacando el ambiente favorable de sus seguidores y su afinidad con el planteamiento táctico del entrenador Quique Domínguez, esperando contribuir significativamente en la próxima temporada

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 8 ago (EFE).- El internacional italiano Nicolò D'Antino afirmó este viernes, durante su presentación como nuevo jugador del Frigoríficos del Morrazo, que siempre le ha ilusionado jugar en O Gatañal con el público a favor.

“Estaba deseando encontrar un nuevo reto en mi carrera y, la verdad, desde que estoy en España siempre he escuchado cosas muy bonitas del Frigoríficos, del club, del pueblo y de su afición. Siempre que he jugado en O Gatañal disfruté muchísimo aunque fuera de adversario, ahora lo voy a hacer con su apoyo”, manifestó.

En la rueda de prensa celebrada en la sede de la empresa Instalaciones Parcelo, uno de los patrocinadores del club, el exjugador del Atlético de Valladolid recordó que su primer equipo en el balonmano español fue el BM Nava, el cual guarda “muchas similitudes” con el Frigoríficos porque “también es de un pueblo muy pequeño y sus aficionados son muy amables con los jugadores”.

Nicolò D'Antino dijo estar “muy ilusionado” porque el estilo de juego del nuevo entrenador del equipo cangués, Quique Domínguez, le viene “muy bien” a los extremos.

“Creo que este año vamos a disfrutar mucho con el balonmano del equipo”, manifestó el extremo derecho, que no quiso marcarse un objetivo para el curso 2025-26 porque “la Asobal cada vez es más competitiva, así que lo único que tenemos que hacer es salir a competir todos los partidos”.

El director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández, reconoció que en cuanto les surgió la posibilidad de fichar al italiano no se lo pensaron demasiado porque lo consideran un jugador “de muchísima calidad” y con experiencia en la Asobal.

“Cuando Azurmendi nos comunica que no va a seguir en el equipo por motivos personales, nos aparece la oportunidad de firmar a Nico y no lo dudamos. Creo que si lo respetan las lesiones va a ser una pieza muy importante en nuestro equipo. Con él y con Gallardo tenemos más que asegurado el puesto”, manifestó.

El máximo responsable del área deportiva está convencido de que el italiano se adaptará “a la perfección” al estilo de juego de Domínguez porque es un jugador “con mucho goles y velocidad”. EFE

dmg/cmm

Temas Relacionados

Nicolò DAntinoFrigoríficos del MorrazoBalonmanoQuique DomínguezÓscar FernándezAtlétiсo de ValladolidCangas do MorrazoO GatañalLiga AsobalBM NavaEFE

Últimas Noticias

Javi Rodríguez: "Si estoy aquí, es porque todos han querido que sea así, incluido Torras"

Tras conquistar la liga húngara, el entrenador de Santa Coloma regresa al Barça con el respaldo de la directiva y la confianza de quienes lideran el proyecto deportivo, en un intento por recuperar la competitividad perdida en las últimas temporadas

Infobae

Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,33 % pendiente de la Fed y de aranceles

El parqué neoyorquino comienza la sesión al alza, mientras los inversores evalúan el impacto de la reciente decisión de la Fed, los nuevos nombramientos y la entrada en vigor de tarifas sobre las cadenas de suministro y el consumo

Infobae

La Guardia Civil recupera la piedra del Acueducto de Segovia que pretendían subastar

Un individuo ofrecía a través de internet un bloque atribuido al monumento romano de la Unesco junto con fragmentos adicionales, lo que ha activado alertas de las autoridades, quienes investigan posibles delitos vinculados al patrimonio histórico

Infobae

Investigan a un hacker por un ataque a la plataforma educativa de Cantabria

Una investigación de la Audiencia Nacional indaga la filtración de numerosos registros de usuarios de la plataforma Yedra, según fuentes oficiales. El Gobierno regional y la Policía Nacional extreman medidas mientras alertan a la ciudadanía sobre potenciales riesgos de seguridad

Infobae

Comuns pide a la ONU que bombardee posiciones israelíes para frenar el "genocidio" en Gaza

El vocero de la formación política reclama a Naciones Unidas una intervención militar directa que permita el ingreso de suministros y solicita a António Guterres liderar acciones ante la situación crítica que enfrenta la población palestina en Gaza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de tren es

Un conductor de tren es despedido por publicar un vídeo en Tiktok mientras trabajaba: la Justicia no apoya su apelación

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

ECONOMÍA

Vito Quiles, implicado en una

Vito Quiles, implicado en una denuncia de Facua ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una agencia de viajes

Los pagos con tarjeta aumentaron en España un 12% en el segundo semestre de 2024

Este es el pueblo que busca nuevos vecinos: perfecto para emprender, ofertas de empleo y casas desde 30.000 euros

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)