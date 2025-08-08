Nicolò D'Antino: "Estaba deseando encontrar un nuevo reto en mi carrera"

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 8 ago (EFE).- El internacional italiano Nicolò D'Antino afirmó este viernes, durante su presentación como nuevo jugador del Frigoríficos del Morrazo, que siempre le ha ilusionado jugar en O Gatañal con el público a favor.

“Estaba deseando encontrar un nuevo reto en mi carrera y, la verdad, desde que estoy en España siempre he escuchado cosas muy bonitas del Frigoríficos, del club, del pueblo y de su afición. Siempre que he jugado en O Gatañal disfruté muchísimo aunque fuera de adversario, ahora lo voy a hacer con su apoyo”, manifestó.

En la rueda de prensa celebrada en la sede de la empresa Instalaciones Parcelo, uno de los patrocinadores del club, el exjugador del Atlético de Valladolid recordó que su primer equipo en el balonmano español fue el BM Nava, el cual guarda “muchas similitudes” con el Frigoríficos porque “también es de un pueblo muy pequeño y sus aficionados son muy amables con los jugadores”.

Nicolò D'Antino dijo estar “muy ilusionado” porque el estilo de juego del nuevo entrenador del equipo cangués, Quique Domínguez, le viene “muy bien” a los extremos.

“Creo que este año vamos a disfrutar mucho con el balonmano del equipo”, manifestó el extremo derecho, que no quiso marcarse un objetivo para el curso 2025-26 porque “la Asobal cada vez es más competitiva, así que lo único que tenemos que hacer es salir a competir todos los partidos”.

El director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández, reconoció que en cuanto les surgió la posibilidad de fichar al italiano no se lo pensaron demasiado porque lo consideran un jugador “de muchísima calidad” y con experiencia en la Asobal.

“Cuando Azurmendi nos comunica que no va a seguir en el equipo por motivos personales, nos aparece la oportunidad de firmar a Nico y no lo dudamos. Creo que si lo respetan las lesiones va a ser una pieza muy importante en nuestro equipo. Con él y con Gallardo tenemos más que asegurado el puesto”, manifestó.

El máximo responsable del área deportiva está convencido de que el italiano se adaptará “a la perfección” al estilo de juego de Domínguez porque es un jugador “con mucho goles y velocidad”. EFE

